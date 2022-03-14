Samanyolu Haber /Gündem / İstihbarat ‘muhbir’ avında; Gülen cemaatine yeni sızma planı /14 Mart 2022 10:45

İstihbarat ‘muhbir’ avında; Gülen cemaatine yeni sızma planı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gülen Hareketine yönelik geniş kapsamlı bir cadı avı başladı. Darbenin ardından cemaat mensubu iddiasıyla on binlerce hakim, savcı, öğretmen, gazeteci, iş adamı ve ev hanımı gözaltına alındı. On binlerce masum insan da “terör örgütü mensubu” iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yüz binden dazla kişinin kamudan atılmasına, gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına genellikle “itirafçı” ifadeleri neden oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı şahıslar, farklı ortamlarda gördüğü kişilerin isimlerini listelere ekleyerek hayatlarını kararttı.

SHABER3.COM

Tr724’e ulaşan bilgilere göre; hem Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hem de Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Gülen grubuna yönelik yeni bir çalışma yürütüyor. İddialara göre; Hizmet Hareketinin yeniden yapılandığı ve varlığını devam ettirdiği şeklindeki ihbarlar üzerine, istihbarat teşkilatı yeni bir ekip kurdu. Bu birimler, cezaevinde tahliyesi yaklaşan ve bazı sorunlar yaşayan kişileri tespit ediyor. Bu şahısların belirlenmesinde öncelikli olarak tutuklu bulunduğu cezaevlerindeki irtibatlı gardiyanlarla irtibata geçiyor. Gardiyanlar, tahliye öncesinde bu kişilerle iletişim kuruyor. Bu kapsamda belirlenen şahısların, ziyaretçileri, mektupları ve avukat görüşmeleri en ince detaylarına kadar not ediliyor. Tutukluların zayıf yönleri istihbarat birimlerine veriliyor. Daha sonra bu kişilerle avukat adı altında istihbaratçılar iletişim kuruyor. Bu şahıslara “muhbir” olmaları yönünde teklifte bulunuluyor. Bunun karşılığında bazılarına para, bazılarına dosyalarını kapatma, kimilerine de mesleğe yeniden dönme garantisi veriliyor. Kabul edilmemesi halinde de en zayıf oldukları noktalardan açıkça tehdit ediliyor.

TEHDİTLE MUHBİR DEVŞİRİLİYOR

Haber merkezimize gelen bilgiler bunlarla da sınırlı değil. İstihbarat birimleri, özellikle İstanbul, İzmir, Konya ve Ankara gibi şehirlerde yeni tahliye olmuş şahıslarla irtibata geçiyor. Özellikle mahkeme dosyalarındaki ayrıntılardan hareket eden birimler, tahliye olan bazı kişileri sivil olarak evlerinde ziyaret ediyor. Bu görüşmelerde özellikle Cemaat içerisinde yeni muhbirlere ve elemana ihtiyaç duyduklarını, bundan dolayı da “devlet adına” çalışma teklifinde bulunuluyor. İlk görüşmede irtibat kurulan şahıslara düşünmeleri için zaman veriliyor. Bir sonraki görüşme için de irtibat bilgisi alınarak evden ayrılıyor istihbarat görevlileri. Bir sonraki görüşme için de şahıslar, özel araçlarla şehir turuna çıkarılıyor. Ya da dikkat çekmeyen bir alışveriş merkezi görüşme için ayarlanıyor. Üçüncü görüşmede şahıslara net olarak “muhbir” olma teklifi iletiliyor. Kabul edilmesi halinde aylık maaş adı altında para ödeneceği kaydediliyor. Teklifinin kabul edilmemesi halinde, önceden hazırlanan bilgi notları ve belgeler raftan indiriliyor. Hayatının karartılacağı açıkça aktarılıyor. Hatta görüşme yapılan bazı şahıslar, eşlerinin ve yakınlarının işten atılması ve haklarında yeni soruşturma açılacağı yönünde tehdit ediliyor.

Alınan bilgilere göre, bu kapsamda farklı illerde onlarca kişiyle irtibata geçidi. Bu kişilerin hepsine de benzer tekliflerde bulunuldu. Bazı şahısların da “muhbirlik” teklifini kabul ettiğini, eski hayatını sürdürdüğünü aktaran kaynaklar, şahit olunan bazı bilgileri istihbarat bilgilerine aktarıldığını iddia ediyor. Bunun üzerine masum onlarca kişiye operasyon düzenlendiği dile getiriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstihbarat ‘muhbir’ avında; Gülen cemaatine yeni... Sonraki Haber >>

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:01