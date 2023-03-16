Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş! Görüntüler gündem oldu

Helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovduğu yeni görüntüler gündem oldu. Görüntüde Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'ye "Buradan kalkın" diye bağırıyor.













Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davadan yeni görüntüler ortaya çıktı.





Kazayla ilgili görülen davaya ait geçmiş tarihli bir video kaydı sosyal medyada gündem oldu.