Samanyolu Haber /Gündem / Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş! Görüntüler gündem oldu /16 Mart 2023 13:55

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş! Görüntüler gündem oldu

Helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovduğu görüntüler yeniden gündeme oldu.

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovduğu yeni görüntüler gündem oldu. Görüntüde Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'ye "Buradan kalkın" diye bağırıyor.



Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kazayla ilgili görülen davaya ait geçmiş tarihli bir video kaydı sosyal medyada gündem oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan... Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

İşte son yapılan anket

İşte son yapılan anket

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı

Soylu, Kılıçdaroğlu gelmeden sel bölgesine 'operasyon' çekmiş

Soylu, Kılıçdaroğlu gelmeden sel bölgesine 'operasyon' çekmiş

Gökhan Zan: Nasıl insanlarsınız!

Gökhan Zan: Nasıl insanlarsınız!

Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı

Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı

Şanlıurfa ve Adıyaman sele teslim!

Şanlıurfa ve Adıyaman sele teslim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:48:11