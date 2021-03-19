'Gülen'i itibarsızlaştırma' davasında Flynn'in ortağının beraati kaldırıldı

ABD temyiz mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in eski ortağı İran kökenli işadamı Bijan Kian’a yönelik, Türkiye adına gizli şekilde lobi faaliyeti yaptığı suçlamasını aklayan kararı dün (18 Mart) bozdu. Virginia eyaletindeki davada büyük jüri Kian’ı suçlu bulmuş, fakat federal yargıç Anthony Trenga bu kararı bozarak Kian’ı aklamıştı.





NE OLMUŞTU





Savcılar iddianamede Flynn ve Kian’ın, Flynn Intel Group adıyla bilinen ortak şirket üzerinden ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’in itibarsızlaştırılması için yüz binlerce dolar para aldıklarını, Flynn Intel adlı şirketin ödemeleri Türk işadamı Ekim Alptekin yönetimindeki Hollanda şirketi aracılığıyla aldığını ve Türkiye tarafıyla olan gayriresmi ve yasa dışı ilişkisini gizlediğini savunuyordu. Kian’ın avukatlarıysa Türkiye’den herhangi bir ödeme alınmadığını iddia ediyordu. Jüri heyeti Bijan Kian’ı, Gülen’in hedef alındığı bir proje sözleşmesi çerçevesinde ülkede işleyen düzeni bozarak Türkiye adına gizli şekilde lobi faaliyeti yaptığı gerekçesiyle suçlu bulmuştu. Davada hükümetin bir numaralı tanığı olması beklenen Flynn karar duruşmasına gelmemişti. Hakim Anthony Trenga jurinin kararını bozunca dava temyiz mahkemesine gitmişti.