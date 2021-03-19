Samanyolu Haber /Gündem / 'Gülen'i itibarsızlaştırma' davasında Flynn'in ortağının beraati kaldırıldı /19 Mart 2021 10:58

'Gülen'i itibarsızlaştırma' davasında Flynn'in ortağının beraati kaldırıldı

ABD temyiz mahkemesi, Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Flynn'in eski ortağı İran kökenli işadamı Bijan Kian’ın Türkiye adına gizli şekilde lobi faaliyeti yaptığı suçlamasını aklayan mahkeme kararını bozdu.

SHABER3.COM

ABD temyiz mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in eski ortağı İran kökenli işadamı Bijan Kian’a yönelik, Türkiye adına gizli şekilde lobi faaliyeti yaptığı suçlamasını aklayan kararı dün (18 Mart) bozdu. Virginia eyaletindeki davada büyük jüri Kian’ı suçlu bulmuş, fakat federal yargıç Anthony Trenga bu kararı bozarak Kian’ı aklamıştı.

NE OLMUŞTU

Savcılar iddianamede Flynn ve Kian’ın, Flynn Intel Group adıyla bilinen ortak şirket üzerinden ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’in itibarsızlaştırılması için yüz binlerce dolar para aldıklarını, Flynn Intel adlı şirketin ödemeleri Türk işadamı Ekim Alptekin yönetimindeki Hollanda şirketi aracılığıyla aldığını ve Türkiye tarafıyla olan gayriresmi ve yasa dışı ilişkisini gizlediğini savunuyordu. Kian’ın avukatlarıysa Türkiye’den herhangi bir ödeme alınmadığını iddia ediyordu. Jüri heyeti Bijan Kian’ı, Gülen’in hedef alındığı bir proje sözleşmesi çerçevesinde ülkede işleyen düzeni bozarak Türkiye adına gizli şekilde lobi faaliyeti yaptığı gerekçesiyle suçlu bulmuştu. Davada hükümetin bir numaralı tanığı olması beklenen Flynn karar duruşmasına gelmemişti. Hakim Anthony Trenga jurinin kararını bozunca dava temyiz mahkemesine gitmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Gülen'i itibarsızlaştırma' davasında Flynn'in ortağının... Sonraki Haber >>

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:30:34