Twitter CEO’su Jack ve Enes Kanter ile ‘insan hakları’ sohbeti

Bold'un haberine göre, Kanter Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kardeşimle harika bir konuşma yaptım. Jack (Dorsey), insan Hakları ve Adalet’in gerçek bir dostudur. O bir ilham kaynağı ve biz ifade özgürlüğünü savunmak için çalışacağız. Arkadaşlığınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.







