Twitter CEO’su Jack ve Enes Kanter ile ‘insan hakları’ sohbeti

Görüşmeyi Enes Kanter, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bold'un haberine göre, Kanter Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kardeşimle harika bir konuşma yaptım. Jack (Dorsey), insan Hakları ve Adalet’in gerçek bir dostudur. O bir ilham kaynağı ve biz ifade özgürlüğünü savunmak için çalışacağız. Arkadaşlığınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, insan hakları, demokrasi ve özgürlükler konusundaki net duruşuyla biliniyor.
Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şiddeti öven sözleri ve Trump taraftarlarının ABD’de büyük tepki toplayan Kongre baskını sonrası ABD Başkanı’nın milyonlarca takipçisi olan hesabını önce kısa süreyle askıya almış. Daha sonra da Trump’ın hesabını süresiz olarak kapatılmıştı.
NBA yıldızı Enes Kanter ise özellikle Türkiye’de 15 Temmuz sonrası yaşanan insan hakları ihlalleri ve hukuksuzlukları ABD’de bulunduğu her platformda dile getirmeye çalıştı. ABD Kongresi’nden 54 senatörün geçtiğimiz günlerde Başkan Joe Biden’a Erdoğan’a baskı yap çağrısında onun da ismi Türkiye’de hedef gösterilenler arasında yer aldı.
Zaman zaman hem siyasiler hem de ünlülerle bir araya gelerek Türkiye’de özellikle 15 Temmuz sonrası yaşananları dünyaya duyurmaya çalışması Türkiye’de AKP çevrelerinde büyük rahatsızlık oluşturdu.
AKP’nin baskıları sonucu NBA yıldızı Enes Kanter eşine az rastlanır şekilde sansüre uğradı. Geçtiğimiz yıl NBA finallerine kalan Enes’in takımının maçları Türkiye’de yayınlatılmadı. Bazı maçlarda ise dakikalarca oyunda kalan Enes’in adı Türk spikerler tarafından bir kez dahi telaffuz edilmedi, maçta Enes yokmuş gibi maçlar anlatıldı.
AKP’li önde gelen isimlerin bizzat hedef gösterdiği Enes Kanter, sürekli tehditler aldı. Zaman zaman sözlü saldırılarla karşılaştı.
Takımının Londra’daki maçına aldığı tehditler yüzünden gidemedi. Türkiye’nin pasaportunu iptal etmesi nedeniyle takımının Toronto maçlarına ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun verdiği özel garanti sonrası gidebildi.