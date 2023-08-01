Samanyolu Haber /Gündem / Güneş'te, Dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilecek patlama /01 Ağustos 2023 10:34

Güneş'te, Dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilecek patlama

Güneş yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından bilim adamlarının 6 ay ile 1 yıl süre tanıdığı, gerçekleştiğinde iletişimi kesebilecek büyüklükteki patlamanın ilki geçtiğimiz gün yaşandı. Dünya'nın 20 katı büyüklüğündeki o patlama görüntülendi.

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Bu patlamanın radyo iletişiminde neden olduğu kesintiler yaklaşık 30 dakika sürdü.Ancak uzmanlar yine de ‘ucuz atlattığımız’ görüşünde.

Zira patlamanın ardından Güneş'ten uzaklaşan ateşli döngü Dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilecek kadar genişti.

Ancak bu gerçekleşmedi. Çünkü ateş çemberinin Dünya'nın ters istikamete doğru yol aldığı gözlemlendi.

Temmuz ayındaki diğer birkaç önemli patlama gibi bu patlamanın da Dünya'ya ulaşmayacağı bildirildi.

X sınıfı olarak nitelendirilen patlama en şiddetli güneş patlamalarının olduğu kategoride yer alıyor.

Güneşte yaşanan dev patlama amatör olarak astro foto ile ilgilenen Edirneli bir öğretmen tarafından da görüntülendi.

Her gün düzenli olarak saat 18.30 ile 19.00 arasında düzenli olarak günlük güneş kayıtları alan Adnan Tunca, "Teleskopla çekim yapmaya başladım. Halpha filtreyi devreye sokmadan bir kayıt almak istedim. Normalde filtre ile sıkıştırmadan güneş ayrıntıları görülmemekte ancak bu şekilde çekim yapacağım sırada bir patlama gördüm.

Kayıt yeri açmaya çalışırken çok hızlı bir şekilde oluşan bir patlama olmaya başladı. Güneşte her gün patlama oluyor ancak bu defaki patlama çok hızlı ve çok uzağa doğru patlama yaptı ve ardından yeni bir şekil aldı. Ben ilk defa bu şekilde bir patlama gördüm, bu yüzden olağanüstü ya da sıra dışı bir patlama diyebiliriz" diye konuştu.
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