Samanyolu Haber /Gündem / AKP kulisi: 'Binali Yıldırım siyasetle vedalaşmış gibi' /01 Ağustos 2023 10:51

AKP kulisi: 'Binali Yıldırım siyasetle vedalaşmış gibi'

AKP kulislerini yazan gazeteci Nuray Babacan, durumu "Ömer Çelik'in eski tadı yok, Binali Yıldırım siyasetle vedalaşmış gibi" şeklinde özetledi. Babacan, AKP'li eski milletvekillerinin bürokraside koltuk ve başkan adaylığı peşinde koştuğunu da belirtti.

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Nuray Babacan, AKP'de kapalı kapılar ardında bitmeyen bir makam-mevki yarışı olduğunu yazdı. Bakan ve bakan yardımcılıklarının pay edildiğini ancak, kurullar, başdanışmanlıklar, belediye başkan adaylıkları konusunda özellikle eski milletvekilleri arasında yoğun bir mesai olduğunu belirten Babacan, "Sanki devletle ömür boyu kontrat yapmış gibiler" benzetmesinde bulundu.

Nuray Babacan'ın Gazete Pencere'deki AKP kulislerine ilişkin 'AKP’lilerin gündemi başka: Makam, koltuk, adaylık' başlıklı yazısı özetle şöyle:

"Önce AKP’nin iç yarışıyla başlayalım. En geç eylül sonunda yapılması planlanan olağanüstü kongre için MKYK üyeliği planı yapanlar az değil. Kongre sonrasında en büyük değişim MKYK ve MYK’da yaşanacak. Bu kadrolarda yer alma olasılıkları düşük olanlar, kendi illerindeki belediye başkanlıklarına talip. Henüz bir görevlendirme yapılmayan Faruk Çelik ve Mustafa Şentop gibi isimlerin genel merkezde görev bekledikleri var. Binali Yıldırım, neredeyse siyasetle vedalaşmış gibi... Partinin sözcüsü Ömer Çelik’in eski tadı yok. Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmediğinden beri mutsuz olduğu iddia ediliyor.

KURUM'UN ADI ANKARA İÇİN GEÇİYOR

Genel Başkan yardımcılarından Hamza Dağ’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını istediği yazıldı-çizildi. Ancak etkili bir siyasetçi olmadığı için pek mümkün görünmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın adı İstanbul adayı yapılacağı iddiaları partide pek karşılık bulmadı... Partide, İstanbul belediye başkan adaylığı için daha güçlü isim arayışları sürüyor. Murat Kurum’un adı bir süreden beri İstanbul için değil, Ankara için dillendiriliyor.

45'İ AŞKIN BAŞDANIŞMAN

Kurullar, genel müdürlükler başta olmak üzere üst düzey bürokrasi için kulisler sürerken, sayılarını kimsenin tam bilmediği ve 45’i aştığı tahmin edilen ‘dev başdanışman kadrosu’ ayrı bir muamma. Aralarında ekonomi ve hukuk kurullarında görev alan birkaç isim dışında, neredeyse adları bile bilinmeyen ve en az yarısı eski vekil olan bu ‘danışılmayanlar’ kadrosunun ne iş yaptığını bilen yok.

MÜLAKAT VAADİNİN LAFINI EDEN YOK

Bu arada, konuyla ilgili olmasa da AKP kulislerinde konuşulan başka bir konuyla final yapmak istedik. Genel seçimlerin en önemli seçim vaadi olan ‘kamuda mülakatların kaldırılması’ konusu, sokaklarda AKP’lileri buluyor. Seçimle ilgili çalışma yapanlar, “Bu konuda adım atmamız lazım. Gittiğimiz her yerde, geçim sorunu ve zamlar kadar karşımıza çıkıyor. Özellikle genç seçmen, halen süren bazı olumsuz örnekleri önümüze koyuyor” diye anlatıyor.

Umarız, başarılı gençlerin ayrımcılığa uğramadan kamuda görev almalarıyla ilgili verilen sözler, emekliliklerin refah payına dönmez…
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