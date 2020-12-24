Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika: Bizdeki mutasyon daha hızlı yayılıyor /24 Aralık 2020 10:42

Güney Afrika: Bizdeki mutasyon daha hızlı yayılıyor

Güney Afrikalı bilim insanları, yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) ülkede bulunan ve daha sonra Britanya'da da iki ayrı yerde tespit edilen mutasyonun daha da hızlı yayıldığı, genç insanları daha sert etkilediğini söyledi.

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Güney Afrika'daki bilim insanları 501Y.V2. adı verilen koronavirüs mutasyonunu daha iyi anlamak için çalışmalar yürütüyor.

Şu ana kadar yapılan araştırmalarda virüsün hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğuna dair henüz kanıt bulunmazken bilim insanları virüsün daha hızlı hareket ettiğini, gençleri daha çok etkileyebileceğini ve aşılara biraz daha dirençli olabileceğini söyledi. 
The Guardian'da yer alan habere göre, bilim insanları Britanya ile Güney Afrika'daki mutasyon türlerini karşılaştırdı. Güney Afrika'daki araştırmayı yürütenlerden Dr. Richard Lessel "Britanya ile birlikte verileri topladığımızda Güney Afrika'daki virüsün insandan insana bulaşta daha efektif olduğunu görüyoruz. Durdurmak için daha çok çaba sarf etmeliyiz" dedi. 

Güney Afrika'daki virüs mutasyonu, 50 farklı sağlık merkezinden alınan 200 örnekte incelenerek bulunmuştu. 

ÜLKEDE POZİTİF ORANI YÜKSELDİ

Bu arada mutasyonun etkili olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan testlerdeki pozitif oranı yüzde 26'ya yükseldi. Son verilere göre, son 24 saatte 411 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 657'ye çıktı.

Günlük vaka sayısı 14 bin 46 artışla 954 bin 258'e ulaştı.

Son 24 saatte yapılan 54 bin 48 testteki pozitif oranı da yüzde 26 olarak açıklandı.
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