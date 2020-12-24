Güney Afrika: Bizdeki mutasyon daha hızlı yayılıyor

Güney Afrika'daki bilim insanları 501Y.V2. adı verilen koronavirüs mutasyonunu daha iyi anlamak için çalışmalar yürütüyor.







Şu ana kadar yapılan araştırmalarda virüsün hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğuna dair henüz kanıt bulunmazken bilim insanları virüsün daha hızlı hareket ettiğini, gençleri daha çok etkileyebileceğini ve aşılara biraz daha dirençli olabileceğini söyledi.



The Guardian'da yer alan habere göre, bilim insanları Britanya ile Güney Afrika'daki mutasyon türlerini karşılaştırdı. Güney Afrika'daki araştırmayı yürütenlerden Dr. Richard Lessel "Britanya ile birlikte verileri topladığımızda Güney Afrika'daki virüsün insandan insana bulaşta daha efektif olduğunu görüyoruz. Durdurmak için daha çok çaba sarf etmeliyiz" dedi.





Güney Afrika'daki virüs mutasyonu, 50 farklı sağlık merkezinden alınan 200 örnekte incelenerek bulunmuştu.





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