Samanyolu Haber /Gündem / Güney Afrika Eğitim Bakanı: “Ramazan'ın Şefkati ve Barışıyla Bir Araya Geliyoruz" /23 Mart 2024 14:15

Güney Afrika Eğitim Bakanı: “Ramazan'ın Şefkati ve Barışıyla Bir Araya Geliyoruz"

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yer alan Nizamiye Külliyesi bu yıl da büyük bir iftar sofrasına ev sahipliği yaptı. Gecenin onur konuğu Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga, her dinden ve renkten yaklaşık altı yüz davetliye yaptığı konuşmasında, “Nizamiye Kampüsü benim evim haline geldi, Güney Afrikalılara hizmet eden bu kampüste her Ramazan akşamı, şefkat ve barışın ikliminde bir iftar sofrası kuruluyor” dedi.

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Güney Afrika’da Hizmet gönüllüleri tarafından kurulan Turkuaz Harmoni Enstitüsü, Time to Care yardım derneği, Horizon Eğitim Vakfı, SATBA işadamları derneği ve Nizamiye Vakfı tarafından ortaklaşa organize edilen “Kardeşlik ve Diyalog İftarı”nda Eğitim Bakan Yardımcısı Reginah Mhaule, Eyalet Bakanları, Diplomatlar, önemli işadamları, medyacılar, akademisyenler ve din adamları hazır bulundu.



Nizamiye Külliyesi Direktörü Faruk Türkmen’in hoş geldiniz konuşması ile başlayan program, Nizamiye İmamı’nın Kuran’ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ezandan önce Belçika’dan gelen İşadamı Sema gösterisi sundu. Akşam ezanı ile birlikte Müslüman misafirler namaz için salondan ayrıldı. Namazın ardından toplu iftar yapıldı. Ve din adamları ve hükümet yetkilileri konuşmalar yaptı.

Bakan Motshekga duygularını şu sözlerle ifade etti, “Nizamiye Kampüsü komitesi biliyor ki burası benim bir evim haline geldi. Benim kendi çocuğum da burada eğitim alıyor. Neredeyse her gün buraya geliyorum. Veli toplantılarına katılıyorum. Veli toplantılarına katılıyorum. Özellikle Müslüman toplumlar için bu çok önemli günde bizleri de ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ve dediğim gibi, bizi hükümet olarak görevlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sahip olduğumuz farklı inançlar nedeniyle birbirimizi takdir edip saygı duyuyoruz. Hz. Muhammed'in açıkladığı gibi Ramazan manevi yenilenme ve arınma zamanıdır.”


Eğitim Bakanı ayrıca ülkesinin özgürlük mücadelesinde en ileri saflarda mücadele eden Müslüman halka da teşekkür etti: Bu yıl, 2024, sevgili ülkemizde demokrasinin 30. yılını kutluyoruz; bu yıl, (Beyaz azınlığın ırkçı rejimi) Apartheid karanlığından özgürlük ve barışın ışığına yolculuğumuzu yansıtan bir dönüm noktası. Dolayısıyla bu geceki kutlamamız bu yolculuğun ve her Güney Afrikalının üstlendiği rolün bir hatırlatıcısıdır. Özgürlüğe kavuşup demokrasi kurmamızda Müslümanların üstlendiği rollerin bir meyvesidir bu gece. Bu yolculuk, liderliği ve fedakarlığıyla özgürlük mücadelemizde etkili olan Müslüman toplum da dahil olmak üzere, hayatın her kesiminden bireylerin katkılarıyla zenginleştirilmiş bir yolculuktur. Dini liderler ve topluluklar, ulusumuzun Apartheid’e karşı mücadelesinde her zaman ön saflarda yer aldı.”

Programın organizatörlerinde Turkuaz ise sosyal medya hesaplarından programın resimlerini ve İftar mesajı paylaştı: Dün gece Turkuaz HArmoni Enstitüsü ve Nizamiye Cami Külliyesi çeşitlilik içinde birlik ruhunu ortaya koyan unutulmaz bir iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. Aralarında Sayın Eğitim Bakanı Angie Motshekga'nın da bulunduğu seçkin konuklar, bakan yardımcıları, eyalet bakanları, inanç liderleri ve Güney Afrika'nın dört bir yanından değişimin öncüleri güçlü bir birlik gösterisinde bir araya geldi. Hepimizi dini ve kültürel sınırları aşarak Güney Afrikalı kardeşlerimizin iyiliği için çalışmaya teşvik eden ilham verici mesajlar kalplerimizi harekete geçirdi. Büyüleyici bir sema gösterisiyle zenginleşen anlamlı sohbetler, bize Mevlana'nın ölümsüz aşk mesajını hatırlattı. Bu toplantı sadece iftardan ibaret değildi; bu bir topluluk, barış ve karşılıklı anlayış kutlamasıydı. Çeşitliliğin kutlandığı ve sosyal uyumun yaşanmış bir deneyim olduğu bir toplum inşa etme kararlılığımızı güçlendirdi. Bu akşamı umut ve birlik ışığına dönüştürmek için bize katılan herkese çok teşekkür ederiz.”
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