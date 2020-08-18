Güney Kore'de bir kilisede yaşanan toplu bulaşma sonrası vaka sayısı yeniden üç haneli rakamlara yükseldi

Seul'deki Sarang Jeil Kilisesinde yaşanan toplu bulaşma neredeyse altı ay içinde yaşanan en büyük vaka patlaması olarak değerlendiriliyor. Bu olay ülkede sosyal mesafe kurallarının yeniden sıkılaştırılmasını gündeme getirdi.





Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Cumartesi gecesi itibariyle çoğu başkent Seul'den 197 yeni vaka bildirdi. Ülke altı gündür vaka sayısında üç haneli rakamları görüyor.





Güney Kore, dünyada koronavirüsle mücadelede başarı hikayelerinden biri olarak gösteriliyordu ancak buna rağmen enfeksiyon sayılarında ısrarlı yükselişlerle başa çıkmaya çalışıyor. Son sayılarla ülkenin toplam vaka sayısı 15 bin 515 olurken, bunların 305'i ölümle sonuçlandı.





KCDC yöneticisi Jeong Eun-kyeong, “Son durumu geniş ölçekli bir bulaşmanın ilk aşaması olarak görüyoruz" diye belirtti.





Jeong, “Eğer son yayılma kontrol altına alınmazsa vaka sayılarında üstel bir yükselme yaşayacağımız ve sağlık sistemimizin çöküşü ve büyük ekonomik hasar göreceğimiz bir krizle karşı karşıyayız" diye konuştu.





Seul'deki kilisede patlak veren toplu bulaşma, Şubat ayını Daegu şehrinde gizli bir tarikatta meydana gelen ve ülkede yaşanan en ölümcül toplu bulaşmayı akıllara getiriyor.





Yetkililer, Şubat ayındaki olaydaki gibi, cemaat üyelerinin bazılarının işbirliğine yanaşmadığı ve temas takibi konusunda zorluk çıkardığını belirtiyor.





Sağlık Bakan yardımcısı Kim Gang-Lip, bu presbiteryen kilisesinin kendilerine 4 bin üyelik yanlış liste verdiğini belirtti. Papaz Jun Kwang-hoon dahil neredeyse 320 kişinin test sonucu pozitif çıkmasına rağmen, yetkililer karantinada olması gereken 600'den fazla kişinin kayıtlarda olmadığını belirtiyor.





Ülkede pandemi nedeniyle kilise hizmetleri üzerindeki yasak Nisan ayında kalkmıştı. Yasağın kalkmasına rağmen katılımcıların kayıt olması ve kilisede ayrı ayrı oturması gerekiyor.





Daha küçük bulaş kümeleri arasında ise Yongin şehrinde 131 enfeksiyonun temaslarının öbeklendiği bir Hristiyan kilisesi ve yaklaşık 42 kişinin enfekte olduğu bir kahve satış yeri bulunuyor.