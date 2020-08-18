Gülümsemek, olumlu hissetmenizi sağlıyor

Dünya COVID-19 krizinin ortasındayken ve anksiyete ile depresyon dünya çapında alarm verici boyutlara ulaşmışken; böyle bir araştırma için bundan daha güzel bir zamanlama olamazdı.









Experimental Psychology bülteninde yayımlanan çalışmada, yüz ve vücut ifadelerinin algılanmasında örtülü bir gülümsemenin etkisi değerlendiriliyor. Deneye katılan denekler, her iki senaryoda da dişlerinin arasında bir kalem tutmuş ve yüz kaslarını gülümseme hareketi yapmaya zorlayarak, bir gülümseme oluşturmuşlar.





Araştırmada yüz kaslarının faaliyetinin; hem yüz ifadelerinin, hem de vücut ifadelerinin daha farklı şekilde tanınmasına yol açtığı ve her ikisinin de daha olumlu duygular meydana getirdiği bulunmuş.





İnsanlarda tanıma ve yapay tanıma uzmanı olan baş araştırmacı Fernando Marmolejo-Ramos, bulguların zihin sağlığı için önemli fikirler verdiğini söylüyor.









“Kaslarınız sizin mutlu olduğunuzu söylediğinde, etrafınızdaki dünyayı olumlu bir şekilde görmeniz daha muhtemel hale geliyor” diyor Marmolejo-Ramos.





“Yaptığımız araştırmada, kendinizi zorlayarak gülümsediğiniz zaman; beynin duygu merkezi olan amigdalanın uyarılıp nörotransmiterler yayıldığını ve böylelikle duygusal yönden olumlu bir durumun teşvik edildiğini bulduk.”





“Bu durumun zihin sağlığı açısından ilginç yansımaları var. Eğer beyni kandırır ve uyaranı ‘mutlu’ biçiminde algılamasını sağlayabilirsek, o zaman bu mekanizmayı kullanarak zihin sağlığının desteklenmesine yardımcı olabiliriz. Yani kısacası; uyaranı duygusal olarak işlediğimiz zaman algısal ve motor sistemler birbirine geçiyor. Bir şeyi gerçekten yapana kadar taklit etme yaklaşımı, düşündüğümüzden daha geçerli olabilir.”





KAYNAK:POPSCİ.COM.TR