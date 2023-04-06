Günler sonra ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu, İnce'ye ne teklif etti?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin yankıları sürüyor.







Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, 3 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Şimdi de o görüşmede İnce'ye ne teklif edildi ortaya çıktı.





TEKLİFİN AYRINTISI



Gazeteci İsmail Saymaz, Sağlar’ın İnce’ye yaptığı teklifin ayrıntısına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.





Memleket Partililer ile görüşme yapan Saymaz Twitter mesajında, “Memleket Partilililere göre Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu adına beş milletvekilliği teklifi getirdi. İnce, bu teklifi reddetti” dedi.





"FİKRİ SAĞLAR GELDİĞİNDE İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ"

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:







"Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik."



