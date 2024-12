Habertürk ve Show TV resmen satıldı! Dev şirket apar topar satın aldı

Türkiye'nin köklü medya kuruluşlarından Habertürk ve SHOW TV'nin sahibi olan Ciner Yayın Holding'deki Park Grubu hisseleri, eğitim sektörünün önemli oyuncularından Can Grubu'na geçti. Satışla birlikte Habertürk, Show TV, Bloomberg ve HT Spor markaları da el değiştirmiş oldu.



Çok uzun süredir medyanın içerisinde yer alan Turgay Ciner, böylelikle medyadan çıkmış oldu. Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi prestijli eğitim kurumlarıyla tanınan Can Grubu, bu satın alma ile medya sektörüne adım atmış oldu.



Park Grubu'ndan yapılan açıklama:



"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."



CAN GRUBU'NUN AÇIKLAMASI



Konu ile ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama da şöyle:



"Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan TEKDAĞ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."