Hakan Şükür, Galatasaray-PSG maçını yorumladı: Mücadele seviyesi yüksekti

Sosyal medya hesabından maçı yorumlayan Şükür’ün değerlendirmeleri özetle şöyle:







“Güzel bir mücadele verildi ama yaklaşık 10 gün önce bir Malatya maçı, ardından bir derbi maçı ve PSG maçı oynandı. Buralarda çok ciddi çelişkiler yaşandı.Malatya’da oynanan maçta oyuncular derbiye mi saklandı, derbidekiler PSG maçına mı? Lemina maç öncesi sakatlandı, şansızlık, belki daha farklı bir maç izleyebilirdik. Değerli oyuncuların maçın iki tarafında da oynayabilecek özellikleri var. Bunların iki kanatın bekinde oynatılması gerekiyor ama sanırım Fatih Terim kendini hazır hissetmiyor. Statik oyuncuların oyunu tutma ve tecrübe anlamında önemli işler yapabileceğini ama bir o kadar da hücum çıkışlarında bu takımın topun olduğu bölgede olmayı seven, topsuz koşmayı sevmeyen, belki yeri geldiğinde adam kovalamayan ama sezgileriyle alan kapatmaya çalışan tipte oyuncular. Bunlar birçok sıkıntıyı beraberinde getirir demiştim. Oynadığınız takım kaliteli bir takım.





Fatih Terim bir gazeteciye verdiği cevapta maçı özetledi: futbolun çok değiştiğini, adı konulan sistemler, modeller yok artık futbolda dedi.





Buna katılmıyorum. Futbol hiç değişmedi, aktörler değişti. Çok farklı alanlar çıktı.





Pozisyon üstünlüğü yok. Rakip sahada basma yok. Top rakipteyken ileride basıp daha ekonomik oynamayı denemek yok. Fatih Terim’in taktikleridir bunlar. Her dönem aradığı ama transferlerle çözemediği bir sıkıntı bu.





Galatasaray-PSG maçını değerlendirirken şunu söylemek lazım. Futbol sahada kazanılır. Oyuncu tercihlerine baktığınız zaman daha hareketli, daha çabuk çıkabilen, orta sahalarında bile daha hamle zamanlamaları daha hızlı olan futbolculara karşı oynadı Galatasaray. İki maçtan da sıfır sıfır ayrılabilirdi. Şansı yerinde olsaydı kazanabilir miydi, çok az pozisyonlarla kazanabilirdi. Ama futbol gerçeğine göre konuşmak lazım. Ofansif etkinlik yerine oturmadı. İstediğiniz kadar fiziksel eksiklikler var diyin. Bu eksikliklerle futbolcuları oynatanlar sizsiniz. Şampiyonlar Ligi maçları deneme maçları değildir. Cesaretli değil, rakibine göre oynayan bir takım vardı. Mücadele seviyesi yüksekti. Beklerin bile takım savunmasına çok katkı sağladığı ama hücum çıkışlarında her zamankinden daha fazla yapmaya çalıştıklarını söyleyebilirim. Lima çok iyi oynadı. Bu kadro oyun üstünlüğünü kurabilir, atak yapabilir. Aynen Seri’nin pozisyonunda olduğu gibi. Harika bir vuruştu.





Orta sahada enzonse çok güvenli bir oyuncu. Sahayı iyi görüşünden bunu söyleyebiliriz. Yanındaki oyuncular çok önemli. Lemina, Seri ve Nzonzi’nin beraber oynayacağı bir orta saha Seri’ye biraz daha özgürlüğün kazandırıldığı, Lemina’ya zaman zaman Fenerbahçe maçındaki gibi çıkışların yaptığı, ofansı biraz daha hareketlendirebilecek hamleleri yaptığı





Emre Mor bugün kadroda yok. Galatasaray’da oynadığını bilmemesi beni çok üzüyor. İleri üçlüye alan kazandırabilecek bir futbolcu.





Bazıları iki forvetle oynasın diyor. Galatasaray iki forvetle oynayamaz. Bunun da nedeni transferin zamanında yapılamayacak olması.





Çabuk oynayamama etkisi var. Sahayı etkin kullanamıyorsunuz."











