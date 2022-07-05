Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 8 Şubat akşamı uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12’şer yıla kadar hapis istendi.
Diğer dört şüphelinin de “tasarlayarak öldürmeye yardım” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.
Ne olmuştu?
Falyalı’ya, 8 Şubat akşamı Girne-Çatalköy’deki evinin yakınlarında bulunan bir mevkide pusu kurulmuştu. Şoförü Murat Demirtaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saldırıda ağır yaralanan Falyalı, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Türkiye’de yürütülen soruşturmada, 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında üç ayrı operasyon düzenlenmiş, cinayetle doğrudan veya dolaylı bağlantılı oldukları iddia edilen sekiz kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez’in de bulunduğu gözaltı süresi dolan sekiz şüpheliden beşi tutuklanmış, üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.