Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 8 Şubat akşamı uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12’şer yıla kadar hapis istendi.





Diğer dört şüphelinin de “tasarlayarak öldürmeye yardım” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.





