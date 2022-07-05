Doların yükselmesi için Erdoğan'ın konuşmasına gerek yok,Çünkü Nebati var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter paylaşımında hükümetin enflasyonla mücadelede attığı adımları sıraladı.





Hemen peşinden, sabah saatlerinde 16,53'ten işlem gören dolar bir anda 16,95'e fırladı.





Nebati, Twitter’da “Enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlar!” başlıklı bir metin paylaştı.





Paylaşılan metinde şu 11 madde yer aldı:





Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1’e indirilmiştir.

Yeme içme hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV oranı, yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmiştir.

Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV oranı, yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmiştir.

Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmiştir.

İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletilmiştir.

2022 yılının ilk 5 ayında KOBİ’ler tarafından kullanılan doğalgaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 oranında sübvanse edilmiştir.

Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25’le sınırlandırılmıştır.

Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerine yönelik dış ticaret tedbirleri devreye alınmıştır.

Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.

Enflasyonla Mücadele Timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam edilmektedir.

KÜRESEL EMTİA FİYATLARINI SORUMLU TUTTU









Nebati, dün haziran ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasının ardından yine Twitter’dan paylaştığı mesajda “Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur” ifadelerine yer vermiş ve yüksek enflasyonda ana kaynağın yurt dışı olduğunu öne sürmüştü.





Nebati, ABD ve AB’de enflasyon yüzde 8 seviyelerindeyken Türkiye’de neden bu oranın 10 katı olduğuna dair bir yorumda bulunmamıştı.