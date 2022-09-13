Halk TV'de 'zengin-fakir' tartışması

Fox TV'den ayrılarak Halk TV'ye geçiş sebebini açıklayan İsmail Küçükkaya, Halk TV ekranlarındaki programında "Biz fakir bir kanalız onu söyleyeyim. Ama hedefleri olan, hayelleri olan, umutları olan ve hepsinden daha önemlisi geleceği olan bir kanalız biz. İşte ben bu vizyon için geldim." ifadelerini kullanmıştı.









Bu sözlere cevap ise kanalın Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci'den geldi.





Değirmenci kişisel sosyal emdya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:





Halk Tv'nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin varlığıdır. Halk Tv'nin zenginliği ondan asla vazgeçmeyen, zor zamanlarında destek olan seyircisinin varlığıdır. Bu anlamda çok zengin bir kanaldır bu kanal. Parayla pulla ölçülemeyecek kadar zengin.



