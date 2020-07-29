Halk TV'ye verilen ekran karartma cezası için ikinci karar

Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, Halk TV’nin avukatlarının başvurusu üzerine RTÜK’ün kanal hakkında verdiği 5 günlük karartma cezasının durdurulmasına hükmetti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Halk TV hakkında verdiği 5 günlük ekran karartma cezası hakkında RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ile Okan Konuralp'ın itirazını karara bağlayan Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Bugün de Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, Halk TV’nin avukatlarının başvurusunu değerlendirdi.
Mahkeme, RTÜK'ün kararına karşı daha önce alınan yürütmenin durdurulması kararlarını ve iptal başvurularını hatırlattı.
Kararda, "söz konusu kararın uygulanmakla etkisi tükenebilecek nitelikte bulunması nedeniyle teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.