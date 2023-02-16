Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent AHBAP'ı bırakıyor mu: Gözler açıklamaya çevrildi /16 Şubat 2023 00:02

Haluk Levent AHBAP'ı bırakıyor mu: Gözler açıklamaya çevrildi

Depremde yaptığı yardım organizasyonlarının ardından hedef tahtasına oturtulan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, perşembe akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Levent'in sosyal medya paylaşımı 'bırakıyor mu' sorusunu akıllara getirdi.

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Birçok afetin ardından olduğu gibi Maraş merkezli depremler sonrasında yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen AHBAP derneğinin kurucusu ve başkanı Haluk Levent sıkça hedef gösterildi.

Başta Devlet Bahçeli olmak üzere MHP'lilerin ve iktidar çevrelerinin hedef almasının ardından başlayan polemiklere cevap vermemeyi tercih eden Levent'ten yeni bir duyuru geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" dedi. 

Levent'in birçok takipçisi ise bu paylaşıma "Umarım kötü bir haber değildir" ve "Abi sakın bunların amacı olan şeyi yapıp bırakıyorum falan deme lütfen" gibi yorumlar yaptı.

Haluk Levent gün içinde de elinde uçakta çekilen bir fotoğrafının paylaşılıp hedef alınmasına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Geçen gün diye servis ettikleri foto 2018 yılında bir hayırseverin takipçilerimi 1 tur attırdığı eğlenceli bir twitten alınmadır. Şeytanın yeryüzü temsilcileri bile bile algıya başladılar. (Saatlerdir paylaşılıyormuş. Anca Twitter’a girip gördüm)"  


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