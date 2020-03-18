Samanyolu Haber /Gündem / Hangi kan grubunun koronavirüse karşı daha tehlikeli /18 Mart 2020 09:03

Hangi kan grubunun koronavirüse karşı daha tehlikeli

Vuhan ve Şenzen'deki başka hastanelerden 398 hasta üzerinde yapılan incelemeler de benzer sonuçlar gösterdi.

SHABER3.COM

Çinli bilim insanlarının sağlık araştırmalarının yayınlandığı Medrxiv sitesinde çıkan makalede, 'A Rh' kan grubuna sahip insanların yeni tip koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Çinli bilim insanları, hastaların kan grubu ile yeni tip koronavirüse (Covid-19) yatkınlıkları arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için bir çalışma yürüttü.

Vuhan ve Şenzen'deki üç hastaneden Covid-19 ile enfekte olan 2 bin 173 hasta ile virüs nedeniyle hayatını kaybeden 206 kişinin örneklerini inceledi.

Bilim insanları ilk olarak 3 bin 694 sağlıklı Vuhan sakininden oluşan kontrol grubunu inceledi ve bunların yüzde 33.84 0 Rh, yüzde 32.16 A Rh, yüzde 24.90 B Rh ve yüzde 9.10’unun AB Rh kan grubuna ait olduğunu tespit etti.

Jinintan Hastanesi'deki bin 775  hastanın (206 ölü dahil) testleri, yüzde 25.80'inin kan grubunun 0 Rh, yüzde 37.75'inin A Rh, yüzde 26.42'sinin B Rh, yüzde 10.03'ünün AB Rh olduğunu gösterdi.

Vuhan ve Şenzen'deki başka hastanelerden 398 hasta üzerinde yapılan incelemeler de benzer sonuçlar gösterdi.

Araştırma sonucu, Covid-19'a duyarlılığın bir dereceye kadar kan grubuna bağlı olduğunu ve koronavirüsün A Rh kan grubu için diğer gruplara oranla daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.
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