Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yapmış

ADNAN TANRIVERDİ ODATV’NİN SORUSUNA YANIT VERDİ





“HARP OKULUNDA 3 YIL GÖREV YAPTIM”





KÜLLİYE’DEYDİ GERİ DÖNDÜ





Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Milli Savunma Üniversitesi’nin harp okulu mülakatlarında, Hava Harp Okulu’nda 4, Kara Harp Okulu’nda 5 kişi yer alıyordu. Mülakatlarda, 4 sivile karşı da bir subay bulunuyordu.Mülakatlarda, SADAT ekibinin yer aldığı gündeme gelmişti.SADAT kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, SADAT’çılara mülakatlarda yer verilmemesiyle ilgili soruyu yanıtladı.Adnan Tanrıverdi, Odatv’ye yaptığı açıklamada, Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden ayrılmasından sonra SADAT’çıların mülakatlardan alındığı yönündeki iddialara “Tezvirat” karşılığını verdi.Tanrıverdi, SADAT’ın mülakatlarla ilgili olmadığını belirtip “Milli Savunma Bakanlığı’nın iradesi içindedir” diye konuştu.Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği'nin (ASSAM) Başkan Yarcımsı ve SADAT kurucusu Gürcan Onat da Odatv’nin sorularına yanıt verdi.Öncelikle SADAT ekibinde olmadığını belirten Gürcan Onat, “SADAT ekibiyle alakam yok. SADAT kurulurken ben de cüzi bir miktar hisse verdim” dedi.Harp Okulu mülakatlarında görev aldığını açıklayan Onat şunları anlattı:“Mülakatlar 2020 yılının sonun kadardı. 15 Temmuz kalkışmasından sonra emekli subaylar çağırıldı. Bu uygulama 2020 yılına kadardı, üç yıl görev yaptım. 2021’de eskiye dönüş yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı kendi bünyesinden oluşturduğu ekiple mülakatları yapıyor.”SADAT, gündemdeki yerini korurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Adnan Tanrıverdi, 2016 yılından 2020 yılına kadar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politika Kurul üyesi görevinde bulunmuştu. Bu süre zarfında, SADAT'tan istifa eden Tanrıverdi, yeniden eski görevine döndü.