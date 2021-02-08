Samanyolu Haber /Gündem / Hastanelere giden mesaj sızdı: Mart ve nisanda 3. dalgaya hazır olun! /08 Şubat 2021 10:27

Hastanelere giden mesaj sızdı: Mart ve nisanda 3. dalgaya hazır olun!

Türkiye’de aralık ayında 30 binin üzerinde seyreden vaka sayısı alınan önlemler sayesinde 25 Ocak’ta 6 binin altına düştü. Ancak mutant virüsün ortaya çıkması ve sömestr tatiliyle yeniden yükselişe geçti. İstanbul’da ise pandemi için ayrılmış sağlık kuruluşlarından mart-nisan arası yeni plan yapmalarının istendiği iddia edildi.

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Mutasyona uğramış virüs nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının yeniden yükselişe geçtiği belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre İstanbul’da ise pandemi için ayrılmış sağlık kuruluşlarından mart-nisan arası yeni plan yapmalarının istendiği iddialarının da gündeme gelmesi endişeleri beraberinde getirdi.

Önlem alınmadığı takdirde vaka sayılarında ciddi artışlar olacağı öngörüsünde bulunan hekimler, şu uyarıyı yaptı:

"Sıkı bir kapanma yapılmalı, iller arası toplumsal hareketlilik azaltılmalı, aşının dağıtımı eşit olmalı ve aşı uygulamaları hızlandırılmalı. Bunları yapmadığımız zaman öngöreceğimiz bir artış var. Şu anda bir adım atarsak o artışın önüne geçebiliriz."

"MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSÜN TÜRKİYE'DE OLMASI ENDİŞE VERİCİ"

Vaka sayılarında yukarı yönlü bir hareket olduğunu hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mart- nisan aylarında gerçekten tekrardan hasta sayılarının yükselmesi ve yoğun bakımların dolmasına neden olabileceğinden kaygı duyuyoruz. Mutant virüsün Türkiye’de olması ve sayıca giderek artıyor olması endişemiz var."

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU'DA AŞI BİLMECESİ

İkincisi de karantina kurallarına uyumsuzluk var. Okulların açılması ile hareketliliğin artmasıyla bu risklerin tekrar yükselmesi söz konusu olacaktır. Aşılamada istediğimiz hızda gidemiyoruz. İller bazında baktığımız zaman Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da aşağı yukarı neredeyse hiç aşı yapılmıyor gibi görünüyor. Aşının dağıtımı ile ilgili bir sorun mudur yoksa halk arasında aşı reddi mi vardır bunun çözülmesi lazım.

Hasta sayılarının İstanbul’da mart ve nisan ayında artacağı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın da bir kaygısı olduğunu duymaktayız ve buna göre de tedbirler alınması istenmektedir."
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