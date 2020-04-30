Samanyolu Haber /Ekonomi / Havacılıkta bir ilk: Yüzde 90 düştü! /30 Nisan 2020 14:11

Havacılıkta bir ilk: Yüzde 90 düştü!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, Avrupa’da belirli bölgelerde havayolu aktivitesini yüzde 90 oranında düşmesine sebep oldu. Küresel ortalama düşüş ilk üç ayda yüzde 60. Karayolunda daralma yüzde 70'i buldu.

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Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2020 Küresel Enerji Değerlendirme Raporuna göre, sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması kararı alınan bölgelerde karayolu taşımacılığındaki hareketlilik ilk çeyrekte yüzde 50 ila yüzde 70 arası bir düşüş kaydetti. 

Ortalama küresel düşüş ise mart sonu itibarıyla yüzde 50.

Avrupa’da belirli bölgelerde havayolu aktivitesi yüzde 90 oranında düşerken, küresel ortalama düşüş ilk çeyrekte yüzde 60 olarak hesaplandı.

PETROL TALEBİNDE YÜZDE 13 AZALMA

Petrol talebinin yüzde 57’sini oluşturan taşımacılık sektöründeki eşi benzeri görülmemiş düşüşler sadece mart ayında petrol talebinin yıllık bazda günlük 10,8 milyon varil azalmasına da sebep oldu.

Koronavirüs'ün ilk görüldüğü ülke olan Çin’de tedbirlerin petrol talebine etkileri ocak sonuna doğru görülmeye başlanmıştı. Bunun sonucu olarak 2020 ilk çeyreğinde petrol talebinde 2019’un ilk çeyreğine göre yüzde 13’lük bir düşüş yaşandı.

Araba yakıtına olan talebin yüzde 33 düşmesi ve havacılıkta kullanılan jet yakıtına olan talebin yüzde 28 düşmesi ilk çeyrekteki düşüşe etki eden en büyük faktörlerden.

Raporun 2020 yılının tamamı için yaptığı tahminlerde ise petrol talebinin günlük ortalama 9,3 milyon varil daha az olacağı öngörülüyor. 

NİSANDA SERT DÜŞÜŞ

Nisan ayındaki talebin günlük 29 milyon varil daha az olması beklenirken, 2020’nin ikinci yarısından itibaren kademeli bir toparlanma bekleniyor.

Fakat yıl sonunda bile talepteki toparlanmanın kriz öncesi seviyelere ulaşması raporda beklenmiyor.
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