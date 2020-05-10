Samanyolu Haber /Gündem / Havalandırma bile yasak! /10 Mayıs 2020 18:02

Havalandırma bile yasak!

Cezaevlerinde Koronavirüs vak'alarını gizleyen Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülerin havalandırma hakkını da ellerinden aldı.

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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı olan ve 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Kapalı Cezaevi‘nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, yeni tip Koronavirüs salgınında cezaevindekilerin havalandırmaya çıkarılmadığını ve güneşi bile görmediklerini söyledi. 

Başak Demirtaş, mahkumlara tecrit içinde tecrit uygulandığını söyledi.

Demirtaş, iki aydır Koronavirüs sebebiyle eşi Selahattin Demirtaş ile yüz yüze görüşemediğini belirtti. 

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME HAKKI VERİLECEKTİ!

Haftada toplam 20 dakikalık iki telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Demirtaş, “Ancak bu süre bize ve çocuklara yetmiyor. Selahattin iyi olduğunu söylüyor, fakat ben onu görünceye kadar içim rahat değil. Görüntülü konuşma hakkı verileceği söylenmişti, ancak verilmiş değil. İki aydır görüntülü görüşme hakkımız gasp edildi.” diye konuştu. 

Medyascope'a mülakata veren Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde resim ve müzik gibi sosyal etkinlik haklarının gasp edildiğini söyledi. 

BAKANLIK BİLGİLERİ SAKLIYOR

Selahattin Demirtaş’ın sadece telefon görüşmesi için haftada 20 dakika hücreden ayrıldığını aktaran eşi Başak Demirtaş,“Adalet Bakanlığı gerçekleri gizliyor. Cezaevlerindeki vak'alar ile ilgili ailelerine telefonla bilgi veren mahpusların görüşme hakkı kısıtlanıyor ya da disiplin cezaları veriliyor. Sağlığa erişim ve beslenmenin yetersiz olduğu cezaevlerinde mahpuslar kendilerini korumaya çalışıyorlar.” dedi.
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