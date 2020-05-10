Tehlikeli restleşme!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, Libya'da 2011 yılından beri devam eden iç savaşta başşehir Trablus ve civarında hâkimiyeti bulunan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ni (UMH) destekliyor. Karşı tarafta ise Rusya, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin destek verdiği General Hafter'e bağlı kuvvetler yer alıyor.





Dışişleri Bakanlığı bugün General Hafter'e muhtıra verdi: "Libya'daki çıkarlarımızın hedef alınması halinde Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz."





HAFTER'E "BİRLİKLERİNİ VURURUZ" MUHTIRASI





Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Libya'da savaş ağası Hafter'e bağlı gayrimeşru milis güçleri son günlerde başta Trablus'ta olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin artırmıştır."





"Hafter'e bağlı unsurlar, sadece 9 Mayıs günü, Trablus'un merkezindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanısıra 100'ün üzerinde roket fırlatmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Trablus Büyükelçiliğimiz dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı’nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir." denildi.





BBC PARALI SAVAŞÇILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI





Bakanlık şunları kaydetti: "Birleşmiş Milletler’in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalması kabul edilemez. Hafter’e askeri, mali ve siyasi destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır."





Açıklamada Türkiye'nin Libya halkının korunması için UMH'yi desteklemeye devam edeceği vurgulandı.





27 Mart'ta BBC'de yayınlanan haberde AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'den Libya'ya silah ve paralı savaşçı gönderdiğini gösteren görüntülere yer verilmişti.