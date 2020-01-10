Samanyolu Haber /Gündem / Hayatı 10 yıl uzatmanın yolu açıklandı /10 Ocak 2020 11:53

Hayatı 10 yıl uzatmanın yolu açıklandı

ABD’li ve Hollandalı bilim insanları, düzenli egzersiz ve sağlıklı besleme dahil yararlı alışkanlıkların, insanın hayatını yaklaşık 10 yıl uzatabileceğini tespit etti. Araştırmanın sonuçları British Medical Journal dergisinde yayınlandı.

SHABER3.COM


Harvard Üniversitesi ve Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşları 50 olan ve hiçbir hastalığı olmayan yüz binden fazla kişinin verilerini analiz etti.

Bu kişilerin durumu 20 yıl boyunca yakından takip edildi ve kimlerde, hangi yaşta kalp-damar hastalığı, kanser veya tip 2 diyabetin meydana geldiği ve bu insanların ne kadar yaşadığı kaydedildi.

Uzmanlar, sigara içmek, orta dozda (kadınlar için 175 mililitre şarap ve 375 mililitre bira, erkekler için 350 mililitre şarap ve 750 mililitre bira) alkol tüketmek, sağlıksız beslenme, düşük fiziksel aktivite ve aşırı kilo gibi beş temel risk faktörü belirledi.

Bu beş faktör üzerinden, 50 yaşındaki insanın kaç “sağlıklı yıl” bekleyebileceği ortaya çıkarıldı.

Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sigara ve alkolün tamamen kesilmesi ve normal kiloyu korumak gibi 4-5 yararlı alışkanlığı olan kadınların ortalama 84.4 yıl, bu alışkanlığa sahip olmayan kadınlar da ortalama 73.7 yıl yaşadığı ifade edildi. Erkeklerde bu göstergenin sırasıyla 81.1 ve 73.5 olduğu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hayatı 10 yıl uzatmanın yolu açıklandı Sonraki Haber >>

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

Araba sahibine şok

Araba sahibine şok

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

İzlerken kalbiniz durabilir!

İzlerken kalbiniz durabilir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:58