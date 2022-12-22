Hayırsever esnaf orucunu açamadan öldürüldü; KHK’lılara yardım ettiği için işyeri basılmıştı

KHK’lılara ve mağdurlara yardım ettiği için geçen ay dükkânı polis tarafından basılan Yıldırım’ın kasasında 3 bin liraya el konulduğu öğrenildi. Niyazi Yıldırım’ın cinayete kurban gitmeden önce dükkanında iftar için hazırlık yaptığı ancak orucunu açamadan saldırıya uğradığı belirtildi.





Trabzon merkezinde saat ve elektronik eşya satan Niyazi Yıldırım’ın dükkanına, önceki gün akşam saatlerinde 48 yaşındaki Y.S. adlı kişi geldi. İddiaya göre, Yıldırım uyuşturucu bağımlısı Y.S. ile konuşmak istemedi. Yıldırım’ın kendisiyle muhatap olmamasına sinirlenen Y.S., yanında taşıdığı silahla Niyazi Yıldırım’ı kasığından ve göğsünden yaraladı.





Ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





MAĞDURLARA EL UZATTIĞI İÇİN DÜKKÂNI BASILMIŞ





Yıllardır aynı dükkânda esnaflık yapan Niyazi Yıldırım’ın cezaevinde bulunan KHK’lılara ve ailelerine yardım ettiği için soruşturma geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce dükkânı basılan Yıldırım’ın çekmecesinde bulunan yaklaşık 3 bin lira tutarındaki bozuk paraya, el konuldu. Bu işlem tutanakla kayıt altına alındı.





ORUCUNU AÇAMADAN VURULDU





Niyazi Yıldırım’ı yakından tanıyan kişiler, cinayete kurban gittiği gün Yıldırım’ın oruçlu olduğu ve iftar için hazırlık yaptığı sırada orucunu açmadan vurulduğunu belirtti.



