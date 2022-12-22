Samanyolu Haber /Gündem / Hayırsever esnaf orucunu açamadan öldürüldü; KHK’lılara yardım ettiği için işyeri basılmıştı /22 Aralık 2022 13:41

Hayırsever esnaf orucunu açamadan öldürüldü; KHK’lılara yardım ettiği için işyeri basılmıştı

Trabzon’da 82 yaşındaki hayırsever esnaf Niyazi Yıldırım, uyuşturucu bağımlısı sabıkalı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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 KHK’lılara ve mağdurlara yardım ettiği için geçen ay dükkânı polis tarafından basılan Yıldırım’ın kasasında 3 bin liraya el konulduğu öğrenildi. Niyazi Yıldırım’ın cinayete kurban gitmeden önce dükkanında iftar için hazırlık yaptığı ancak orucunu açamadan saldırıya uğradığı belirtildi.

Trabzon merkezinde saat ve elektronik eşya satan Niyazi Yıldırım’ın dükkanına, önceki gün akşam saatlerinde 48 yaşındaki Y.S. adlı kişi geldi. İddiaya göre, Yıldırım uyuşturucu bağımlısı Y.S. ile konuşmak istemedi. Yıldırım’ın kendisiyle muhatap olmamasına sinirlenen Y.S., yanında taşıdığı silahla Niyazi Yıldırım’ı kasığından ve göğsünden yaraladı.

Ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MAĞDURLARA EL UZATTIĞI İÇİN DÜKKÂNI BASILMIŞ

Yıllardır aynı dükkânda esnaflık yapan Niyazi Yıldırım’ın cezaevinde bulunan KHK’lılara ve ailelerine yardım ettiği için soruşturma geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce dükkânı basılan Yıldırım’ın çekmecesinde bulunan yaklaşık 3 bin lira tutarındaki bozuk paraya, el konuldu. Bu işlem tutanakla kayıt altına alındı.

ORUCUNU AÇAMADAN VURULDU

Niyazi Yıldırım’ı yakından tanıyan kişiler, cinayete kurban gittiği gün Yıldırım’ın oruçlu olduğu ve iftar için hazırlık yaptığı sırada orucunu açmadan vurulduğunu belirtti.

YEREL MEDYA HABERİ ÇARPITTI

Bu arada Niyazi Yıldırım’ın yakınları, yerel medyaya tek bir merkezden servis edilen ‘5 yıllık husumet’ bilgisinin uydurma olduğu söyledi.
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