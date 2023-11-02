Hazine önümüzdeki yıl 1 trilyon lira faiz ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2024 yılında yaklaşık 1,2 trilyon lirası anapara ve 1,05 trilyon lirası faiz olmak üzere 2,2 trilyon lira tutarında borç ödenmesi planlanıyor. 2024’te ayrıca 1,6 trilyon lira tutarında iç borçlanma, 648 milyar lira tutarında da dış borçlanma yapılması planlanıyor.





Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde 2023 yılı gelişmeleri ve 2024 yılı öngörülerini içeren “Hazine Finansman Programı” yayımlandı.





Halktv'nin haberine göre; Orta Vadeli Program ve Merkezi Yönetim Bütçesi öngörüleri esas alınarak hazırlanan programa göre, geçen yıl 70 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, bu yıl Ocak-Ekim döneminde 65 ay oldu. Yüzde 16,3 olan sabit getirili Türk Lirası cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti de aynı dönemde yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.





Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk defa 2012 yılında gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçlarına 2023 yılında da devam edildi. Bu çerçevede, söz konusu dönemde iç piyasada toplam 107,4 milyar lira tutarında Türk lirası cinsi kira sertifikası ihracı yapıldı.





2.2 trilyon liranın 1 trilyonu faiz

Programın 2024 yılı öngörülerine göre, yaklaşık 1 trilyon 166,3 milyar lirası anapara ve 1 trilyon 46,9 milyar lirası faiz olmak üzere 2 trilyon 213,2 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, bunun 1 trilyon 565,2 milyar lirasının iç borç, 648 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması planlanıyor.





İç borç servisinin 1 trilyon 262,2 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 303 milyar lirasının da kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşacağı öngörülüyor.





Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının eksi 281 milyar lira olması bekleniyor.