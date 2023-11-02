Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'a yine yavaşlatma davası /02 Kasım 2023 12:38

Apple'a yine yavaşlatma davası

Teknoloji devi Apple'ın yine telefonları yavaşlattığı iddia edildi. İngiltere'de Apple'a 29 milyar TL'lik tazminat davası açıldı.

SHABER3.COM

Birleşik Krallık'ta yaşayan bir vatandaş olan Justin Gutmann, tarafından Apple'a dava açıldı. Gutmann davada Apple'ın telefonları bilerek yavaşlattığını iddia etti. 24 milyon iPhone kullanıcısını temsil eden davada pil sorunlarını yazılım güncellemeleri aracılığıyla gizlemek ve performansı sınırlayan bir güç yönetimi aracı kurmakla Apple'ı suçladı. Toplamda 853 milyon puound (mevcut kur ile 29 milyar TL) tazminat talebinde bulundu.

Apple, bu iddiaları reddederek davanın temelsiz olduğunu savundu. Şirket sadece bazı iPhone 6S modelleri için ücretsiz pil değişimi sunarak iPhone'lardaki pil sorunlarını kabul etmedi.

Apple, davanın düşürülmesi için başvuruda bulunsa da İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, Gutmann'ın dava açma hakkını onayladı.


Apple, daha önce yaptığı açıklamada, "Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya kullanıcı deneyimini bozmak amacıyla hiçbir zaman bir şey yapmadık." dedi.

Justin Gutmann, bu kararın tüketici hakları açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Şimdi, bu dava Apple için birçok belirsizliği beraberinde getiriyor ve sonuçları merakla bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple'a yine yavaşlatma davası Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:21:44