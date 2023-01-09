Samanyolu Haber /Gündem / HDP altılı masaya kapılarını kapatmadı /09 Ocak 2023 11:49

HDP altılı masaya kapılarını kapatmadı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar seçim ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sancar, “Biz ve Altılı Masa adaylar çıktıktan sonra ‘gelin açık konuşalım, müzakere yönetelim’ derse biz ‘hayır’ demeyiz” dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Tele1’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Gündem Özel programına katıldı. Seçim ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Sancar, “Biz ve Altılı Masa adaylar çıktıktan sonra ‘gelin açık konuşalım, müzakere yönetelim’ derse biz ‘hayır’ demeyiz” dedi.

Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın "HDP ittifaklarıyla birlikte aday çıkaracak” açıklamasının ardından seçime ve gündeme dair soruları yanıtladı.

Sancar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ortada şaşırtıcı bir durum yok. 27 Eylül 2021 tarihinde bir tutum belgesi açıkladık. Bu metinde bizim seçim stratejimiz vardı. Şeffaf politika için o metini yazdık. Halkımızla da paylaştık.

Biz ittifak görüşmelerimizi yaptık. Bu görüşmelerden somut gelişmeler çıktı. Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu.

'BİZ HAYIR DEMEYİZ'

Biz bu iktidarı göndermek istiyoruz. Bununla da yetinmek istemiyoruz, bu düzeni değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.

Bizimle açık diyaloğa neden girmediklerini onlar açıklamak zorunda. Sadece bir yöntem öneriyoruz. Kamunun önünde açık diyalog öneriyoruz. İsmi de sonra konuşalım dedik.

Adayımızı ilan ettikten sonra seçimlerin doğasında var açık diyalog ve müzakere yöntemi geçerli olabilir. Daha da açık konuşayım, biz ve Altılı Masa adaylar çıktıktan sonra gelin açık konuşalım müzakere yönetelim derse biz hayır demeyiz."
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