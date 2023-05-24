Samanyolu Haber /Politika / HDP’den Özdağ protokolüne itiraz /24 Mayıs 2023 21:10

HDP’den Özdağ protokolüne itiraz

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı destek açıklaması ve 7 maddelik protokol sonrası HDP ve Yeşil Sol Parti'den 4 maddelik açıklama geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın bu pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklaması ve imzalanan protokol sonrası HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları toplandı.

Kritik toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“BU KONUDAKİ YAKLAŞIMIMIZ DEĞİŞMEZ”

*Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz… HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;

1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

2- Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.

NİHAİ KARAR YARIN AÇIKLANACAK

4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız.
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