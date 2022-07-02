HDP, kongrede hem iktidara hem muhalefete mesaj verecek

Üç partiye davet yok





'Hem iktidara hem muhalefete mesajlar vereceğiz'





Kongre kararı haline getirilecek

"Çözüm biziz, sözümüz var" sloganı ile düzenlenen kongrede, "Mutabakat Komisyonu"nda alınan karar doğrultusunda eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yeniden aynı göreve seçilmeleri bekleniyor. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kongrede hem iktidar hem de muhalefete yönelik mesajlar çıkacağını söyledi.HDP, 5. Olağan Kongresi'ni "kapatma davası"nın gölgesinde gerçekleştirecek. HDP'nin 1050 delegesi, kongrede, eş genel başkanlık seçiminin yanı sıra 100 üyeli Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyelerini belirleyecek.Kongrede, PM üyeliklerinin de önemli bir bölümünün değişeceği ifade ediliyor. Aydın, yazar, sanatçı, siyasetçilerden oluşan bir Danışma Kurulu da kongrede oluşturulacak.Kongreye, HDP'nin bileşeni partiler HDK, DTK ile yine HDP öncülüğüne kurulan 7'li ittifak üyelerinin temsilcilerinin yanı sıra CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, Tek Parti, Sol Parti, TKP, Kürdistan İttifak partilerinin temsilcileri davet edildi. AKP ve MHP'nin yanı sıra İYİ Parti de kongreye davet edilmedi.Yaklaşık 50 bin kişilik katılım planlanan kongreye, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi ve sivil toplum örgütü davet edildi.HDP'den yapılan açıklamada, "Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Roboski, Sivas, Suruç ve Ankara, Konya, Gezi, Paris katliamlarında ve Cizre bodrumlarında katledilenlerin aileleri; Şenyaşar, Tahir Elçi, Medeni Yıldırım, Deniz Poyraz ve Garibe Gezer'in ailesi ile tutuklu siyasetçilerin aileleri; aydın, yazar ve sanatçıların da aralarında bulunduğu 400'ü aşkın kurum temsilcisi ve kişinin kongreye katılacağı" bildirildi.Ayrıca Avrupa ve Orta Doğu'dan çok sayıda siyasi parti temsilcisi, siyasetçi ve aktivistin de aralarında bulunduğu 100'ü aşkın yabancı delegasyon da kongrede bulunacak.Kongreye ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 5. Olağan Kongre'den hem seçim öncesi hem de seçim sonrasına dönük önemli mesajlar çıkacağını söyledi. HDP'nin seçimlerde "anahtar rolü"ne vurgu yapan Oluç, şu görüşleri dile getirdi:"Hem iktidara hem de muhalefete mesajlarımızı vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriyle ilgili mesajlarımızı vereceğiz. Kongrenin zaten temel mesajı olan 'çözüm biziz' lafı, hem seçimler öncesi hem de sonrasına dönük mesaj. Yeni Türkiye'nin inşasında demokratik bir Türkiye'nin inşasında kendi rolümüzü bir kez daha tarif edeceğiz. Bu bir mesaj kongresi olacak."Oluç, partisi hakkında açılan kapatma davasına da dikkat çekerek, "Buradayız, bir yere gitmiyoruz, mücadelemizi sürdüreceğiz, mesajı vereceğiz. HDP fikri kapatma ile yok olmaz. Çözümün gücü ve öznesi olduğumuzu, anahtar role sahip olduğumuzu, hem seçim hem de demokrasinin inşası açısından güçlü şekilde vurgulayacağız" ifadelerini kullandı.HDP'nin en çok katılımlı kongrelerinden birisini yapacağına işaret eden Oluç, partinin politik tutumunun kongre kararı haline dönüşeceğini belirtti:"Kongreden politik mesajlar çıkacak ve kongre kararı haline gelecek. Ana kararlardan bir tanesi, 'demokrasi ittifakı' kararıdır. Demokrasi ittifakı kararı hem bugüne ait seçim öncesi hem sonrası nasıl bir hedefe sahip olduğumuzu içeren bir karar."İkincisi demokratik cumhuriyet kararı. Cumhuriyet, 100'üncü yılını tamamlıyor. Bizim temel eleştirimiz, cumhuriyetin demokratik cumhuriyete evrilmemiş olması. Bunun da sonuçlarını yaşıyoruz. İkinci yüzyıla girerken, demokratik bir cumhuriyetin nasıl şekillenmesi gerektiğini anlatacağız."Ayrıca, cezaevleri ile ilgili büyük sorunlar yaşanıyor. Bu konulara vurgu yapılacak. Ayrıca ekonomi, ekoloji, kadın konferansından gelen karalar var. Bu konularda da güçlü mesajlar verilecek."