Samanyolu Haber /Gündem / Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlatıp ağladı /19 Haziran 2020 09:18

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlatıp ağladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Namuzsuz" diyerek tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk, katıldığı canlı yayında "Her şeyimiz açık her şeyimiz şeffaf. Çok üzüldüm" diyerek ağladı.

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Sözcü'de yayınlanan yazısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu yazısı namussuzluktur" diyerek tepki gösterdiği gazeteci Öztürk, KRT canlı yayınına katıldı.

Sözcü Yazarı Öztürk, konuya ilişkin düşüncelerini paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Saygı Öztürk, "Her şeyimiz açık her şeyimiz şeffaf. Çok üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti bakanı böyle açıklama yapmamalı. Başka meslektaşımız için de bu şekilde konuştu. Müyesser Yıldız ne yaptı? Ülkem adına utanıyorum. Canımızı emanet ettiğimiz bakanın böyle olmaması lazım" diye konuştu.

?Öztürk'ün açıklamaları üzerine ikinci bir paylaşım daha yapan Soylu ise, "1- Haysiyet cellatlığı yaptın, 2- Şimdi de yalan söylüyorsun.Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

?Bakan Soylu, Öztürk'ün AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili yazısını paylaşarak şunları söylemişti:

"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"
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