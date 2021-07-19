Samanyolu Haber /Gündem / Helal akreditasyon kurumu: 28.5 milyon bütçeyle sadece 7 firmaya sertifika verdi /19 Temmuz 2021 11:36

Helal akreditasyon kurumu: 28.5 milyon bütçeyle sadece 7 firmaya sertifika verdi

'Helal sertifikası' vermek için 2018'de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), 3 yılda bütçeden 28 milyon 574 bin lira aldı ve 7 firmayı akredite etti. Kuruma bu yıl 6.4 milyon lira bütçe verildi.

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Başta gıda olmak üzere çeşitli alanlarda 'helal sertifikası' vermek amacıyla kurulan ve 17 Temmuz günü 3. yaşını kutlayan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) bugüne kadar bütçeden 28 milyon 574 bin lira aldı ve 7 firmayı akredite edebildi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre kurumun bu yıl 6 milyon 455 bin TL bütçesi bulunuyor. HAK bu yılki bütçesinin 1 milyon lirasını taşıt alımı ile bakım onarım ve teçhizata harcayacak. 2.8 milyonu ile personel maaşı ödeyecek, 2 milyon liralık da mal ve hizmet alımı yapacak.

Personel sayısı arttı

Bir başkan ve 5 yönetim kurulu üyesi olan, personel sayısını da son bir yılda yüzde 36 oranında artırarak 50'den 68'e çıkaran kuruma 1.007 metrekarelik hizmet binası da tahsis edilmişti. Kurum, dünyadaki 1.8 milyar Müslüman'ın tercih ettiği 3.9 trilyon dolar büyüklükteki helal ekonomisinden pay alma hedefi ile kurulmuştu. 

Akredite edilen şirketler

Helal Akreditasyon Kurumu, 24 Aralık 2019'da TSE'ye ve 21 Nisan 2020'de Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş.'ye akreditasyon sertifikası verdi.

16 Kasım 2020'de Avustralya Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia'yı, 21 Kasım 2020'de Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.'yi akredite etti.

20 Ocak 2021'de CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şirketini akredite eden kurum, 5 Nisan 2021'de Sigmacert Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Test Hizmetleri Ltd. Şti.'yi, 7 Mayıs 2021'de ise Avusturya kuruluşu olan Islamic Information Documentation And Certification'u akredite etti.

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