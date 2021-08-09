Samanyolu Haber /Gündem / Hem anne hem olimpiyat şampiyonu oldu /09 Ağustos 2021 10:49

Hem anne hem olimpiyat şampiyonu oldu

Allyson Felix dünyanın gelmiş geçmiş en iyi atletlerinden biri olmayı başardı. Felix, kariyerinin 11. olimpiyat madalyasını kazandı. Aslında başarılı sporcuyu farklı kılan diğer bir yan zor bir hamilelik sonrasında anne olması ve doğumdan sonra hızlı bir şekilde kendini toplayarak olimpiyatlara katılması oldu.

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NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM 

Olimpiyat oyunları seviyesinde yarışacak bir sporcu için anne olmak çok zor bir karardır. Çok yoğun antrenman temposu arasına uzun bir ayrılığı sporcular riske atamaz. Üstelik bir de doğum sonrası bebekle ilgilenme süreci var. Hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bir sporcu için çok zor olan bu durumu yenmeyi başaran bir isim o. Çünkü olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu için bir gün antrenman yapmamak yaklaşık bir hafta, bir hafta antrenman yapmamakta yaklaşık bir ay geriye gitmek demektir. Ancak Allyson Felix, bu yaklaşımı kıran bir sporcu oldu. Üstelik Felix, acil sezaryen yapılmasına neden olan ve hem kendisinin hem de bebeğinin hayatını tehlikeye atan zor bir hamilelikten sonra profesyonel spora döndü. Vücudu eskisi gibi hızlı tepki vermese dahi, yılmadan çalışan başarılı sporcu, olimpiyat tarihine geçmiş oldu.



Dalilah Muhammed, Sydney McLaughlin, Allyson Felix ve Athing Mu'dan oluşan 4x400m Amerika Bayrak Takımı‘nın yıldızı olan 35 yaşındaki atlet, olimpiyatlarda 6 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Olimpiyat oyunları tarihinde atletizmde en çok madalya kazanan ikinci atlet oldu. Başarılı sporcu, bu dereceyle vatandaşı efsane atlet Carl Lewis'i pistlerde geride bırakmayı başardı. Atletizmde rekor Finlandiyalı Paavo Nurmi ait. Fİn sporcu 1920-28 yılları arasında 12 madalya ile tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor. Felix’in ayrıca toplam 13 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Felix, 2020'de Time Magazin tarafından  En Etkili 100 Kişisinden biri olarak seçildi. Amerika’nın California eyaletinde papaz bir babanın ve öğretmen bir annenin kızı olan Felix, spora basketbol, paten ve jimnastikle başlamış. Daha sonra Güney Carolina Üniversitesi'nde atletizme geçmiş. 18 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Felix‘in koşarken adım uzunluğunun mesafesi bir kısa mesafe koşucusu için çok iyi. Ayrıca çok mükemmel bir koşu ritmine sahip.



ALLYSON FELİX’İN MADALYALARI

Gümüş Athen 2004        200 m

Altın      Peking 2008       4 × 400 m

Gümüş Peking 2008       200 m

Altın      London 2012      200 m

Altın      London 2012      4 × 100 m

Altın      London 2012      4 × 400 m

Altın      Rio 2016               4 × 100 m

Altın      Rio 2016               4 × 400 m

Gümüş Rio 2016               400 m

Altın      Tokio 2020          4 × 400 m

Bronz    Tokio 2020          400 m

Altın      Helsinki 2005     200 m

Altın      Osaka 2007         200 m

Altın      Osaka 2007         4 × 100 m

Altın      Osaka 2007         4 × 400 m

Altın      Berlin 2009         200 m

Altın      Berlin 2009         4 × 400 m

Altın      Daegu 2011        4 × 100 m

Altın      Daegu 2011        4 × 400 m

Gümüş Daegu 2011        400 m

Bronz    Daegu 2011        200 m

Altın      Peking 2015       400 m

Gümüş Peking 2015       4 × 100 m

Gümüş Peking 2015       4 × 400 m

Altın      London 2017      4 × 100 m

Altın      London 2017      4 × 400 m

Bronze London 2017      400 m

Altın      Doha 2019          4 × 400 m

Altın      Doha 2019          4 × 400 m

Altın      Doha 2010          4 × 400 m

Altın      Debrecen 2001 100 m

Altın      Debrecen 2001 Sprint-Staffel

Gümüş Nassau 2015      4 × 100 m
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