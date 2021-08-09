Hem anne hem olimpiyat şampiyonu oldu

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM





Olimpiyat oyunları seviyesinde yarışacak bir sporcu için anne olmak çok zor bir karardır. Çok yoğun antrenman temposu arasına uzun bir ayrılığı sporcular riske atamaz. Üstelik bir de doğum sonrası bebekle ilgilenme süreci var. Hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bir sporcu için çok zor olan bu durumu yenmeyi başaran bir isim o. Çünkü olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu için bir gün antrenman yapmamak yaklaşık bir hafta, bir hafta antrenman yapmamakta yaklaşık bir ay geriye gitmek demektir. Ancak Allyson Felix, bu yaklaşımı kıran bir sporcu oldu. Üstelik Felix, acil sezaryen yapılmasına neden olan ve hem kendisinin hem de bebeğinin hayatını tehlikeye atan zor bir hamilelikten sonra profesyonel spora döndü. Vücudu eskisi gibi hızlı tepki vermese dahi, yılmadan çalışan başarılı sporcu, olimpiyat tarihine geçmiş oldu.













Dalilah Muhammed, Sydney McLaughlin, Allyson Felix ve Athing Mu'dan oluşan 4x400m Amerika Bayrak Takımı‘nın yıldızı olan 35 yaşındaki atlet, olimpiyatlarda 6 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Olimpiyat oyunları tarihinde atletizmde en çok madalya kazanan ikinci atlet oldu. Başarılı sporcu, bu dereceyle vatandaşı efsane atlet Carl Lewis'i pistlerde geride bırakmayı başardı. Atletizmde rekor Finlandiyalı Paavo Nurmi ait. Fİn sporcu 1920-28 yılları arasında 12 madalya ile tüm zamanların rekorunu elinde tutuyor. Felix’in ayrıca toplam 13 dünya şampiyonluğu bulunuyor.





Felix, 2020'de Time Magazin tarafından En Etkili 100 Kişisinden biri olarak seçildi. Amerika’nın California eyaletinde papaz bir babanın ve öğretmen bir annenin kızı olan Felix, spora basketbol, paten ve jimnastikle başlamış. Daha sonra Güney Carolina Üniversitesi'nde atletizme geçmiş. 18 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Felix‘in koşarken adım uzunluğunun mesafesi bir kısa mesafe koşucusu için çok iyi. Ayrıca çok mükemmel bir koşu ritmine sahip.













ALLYSON FELİX’İN MADALYALARI





Gümüş Athen 2004 200 m





Altın Peking 2008 4 × 400 m





Gümüş Peking 2008 200 m





Altın London 2012 200 m





Altın London 2012 4 × 100 m





Altın London 2012 4 × 400 m





Altın Rio 2016 4 × 100 m





Altın Rio 2016 4 × 400 m





Gümüş Rio 2016 400 m





Altın Tokio 2020 4 × 400 m





Bronz Tokio 2020 400 m





Altın Helsinki 2005 200 m





Altın Osaka 2007 200 m





Altın Osaka 2007 4 × 100 m





Altın Osaka 2007 4 × 400 m





Altın Berlin 2009 200 m





Altın Berlin 2009 4 × 400 m





Altın Daegu 2011 4 × 100 m





Altın Daegu 2011 4 × 400 m





Gümüş Daegu 2011 400 m





Bronz Daegu 2011 200 m





Altın Peking 2015 400 m





Gümüş Peking 2015 4 × 100 m





Gümüş Peking 2015 4 × 400 m





Altın London 2017 4 × 100 m





Altın London 2017 4 × 400 m





Bronze London 2017 400 m





Altın Doha 2019 4 × 400 m





Altın Doha 2019 4 × 400 m





Altın Doha 2010 4 × 400 m





Altın Debrecen 2001 100 m





Altın Debrecen 2001 Sprint-Staffel





Gümüş Nassau 2015 4 × 100 m