Samanyolu Haber /Gündem / Hem pozitif hem de risksizler! /20 Nisan 2021 09:06

Hem pozitif hem de risksizler!

Covid-19’a yakalanan ve testi pozitif çıkan bir yurttaşın HES uygulamasında risksiz gözüktüğü ortaya çıktı.Birçok kişinin riskli görünmedikleri için HES kodu sorgulaması yapan yerlere girebildiği ve toplu taşıma araçlarına binebileceğ ortaya çıktı

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Covid-19’a yakalanan ve PCR testleri de pozitif çıkan birçok yurttaş, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasına göre “risksiz” durumda. Bu duruma anlam veremeyen birçok yurttaş, skandalı sosyal medyada ifşa ediyor.

BirGün’ün ulaştığı bir yurttaş da tüm ailesinin Covid-19’a yakalanmasına, 15 Nisan’da sonucu açıklanan PCR testlerinin pozitif çıkmasına rağmen HES uygulamasında risksiz göründüklerini anlatıyor. İsminin açıklanmasını istemeyen yurttaş, bu durumda olan birçok kişinin riskli görünmedikleri için HES kodu sorgulaması yapan yerlere girebileceğini, toplu taşıma araçlarına binebileceğini belirterek, tehlikeye dikkat çekiyor.

PARTİ KONGRESİNE BİLE GİDEBİLİRDİM

Skandalı sosyal medyada dile getiren yurttaşların paylaşımlarından bazıları şöyle:

HES kodum risksiz gösteriyor ama test sonucum pozitif. Bulaşıcılık yok ama dışarıya çıkamıyorum, saçmalık üstüne saçmalık.

Eşimin dün Covid-19 testi pozitif çıktı. HES uygulamasında o riskli ben risksiz görünüyorum. Telefon açıp ben düzeltirdim bu durumu. İstesem AVM AVM gezerdim. Hatta parti kongresine bile gidebilirdim.

Ben ikinci kez pozitif çıktım ama sistemde risksiz gözüküyorum yani karantinada değilim. Bu saçma değil mi? Ben tabii 3-4 gün bekleyip tekrar test yaptırıp öyle dışarı çıkacağım.

HES KODU GEREKLİ AMA YETERLİ DEĞİL

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, yurttaşların karşılaştığı bu tür sorunların sıklıkla yaşandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Covid-19 test sonucu bazen 6-7 saatte belli oluyor bazen de iki gün sonra. İki gün sonra belli olan kişi, aile hekimlerinin izlem listesine üçüncü gün düşüyor. Testlerin yapıldığı bazı laboratuvarlarda aksamalar oluyor. Bazı özel hastaneler test sonucunu Sağlık Bakanlığı’na geç bildiriyor. Test sonucu Sağlık Bakanlığı’na geç bildirildiği zaman da HES kodu uygulamasına geç düşüyor. Pozitif olanların temaslı bildirdikleri kişiler de HES kodu içine giriyor ve riskli görünüyor. Ancak, örneğin bir evde 4 kişi var ve test yaptıran bir kişi aynı evde yaşadığı kişileri temaslı olarak bildirmezse onlar otobüse binip işlerine gidebiliyor."

"Bu nedenle HES kodu gerekli ama yeterli değil" diyen Koç, filyasyonda yaşanan sıkıntıya da dikkat çekti: "Sağlık Bakanlığı aylardır filyasyonun yüzde 99,9 olduğunu bildiriyor. Filyasyon bulaşı kaynağından kurutmaktır. O zaman şunu soruyoruz: Virüsü kaynağından kurutup yüzde 99,9 filyasyon yapıyorsanız bu salgın neden pik yaptı? Hastalara gidip ilaç vermek, 'Evde misiniz?' diye sormak filyasyon değildir. Bir ailenin, apartmanın izole edilmesi filayasyondur. Güney Kore’de, Çin’de, Tayvan’da böyle yaptılar ve virüsün kaynağını kuruttular. Şu an Türkiye'de ev içi ve apartman içi bulaşlar çok yüksek.”
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