[Her gün bir öncekinden kötü] Merkel: Önlem almasak çok geç olacaktı

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) son 24 saat içinde kaydedilen yeni vaka sayısını 16 bin 774 olarak açıkladı. Bu, salgının başlangıcından bu yana Almanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.
Çarşamba günü de vaka sayısı rekor kırarak, 14 bin 964 olarak kaydedilmişti. RKI, geçen perşembe günü 11 bin 287 bin yeni vaka olduğunu açıklamış ve böylelikle Almanya'da günlük vaka sayısı 10 bin sınırını geçmişti.
Ancak uzmanlar, bu sayıların ilkbahar aylarındaki sayılar ile tam olarak karşılaştırılamayacağına vurgu yaparak, şu anda daha fazla koronavirüs testi yapıldığına ve bu nedenle de vaka sayısının ilkbahara kıyasla daha yüksek çıktığına dikkat çekiyor.
Deutsche Welle'nin haberine göre, RKI verilerinde, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana kaydedilen vaka sayısı 481 bin 13 olarak belirlendi.
MERKEL TEDBİRLERİ SAVUNDU
Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkede yeni alınan tedbirleri savundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Mecliste (Bundestag) yaptığı konuşmada ülke çapında alınan yeni tedbirleri savunarak "Tedbirler uygun, gerekli ve orantılı. Eğer yoğun bakım ünitelerinin dolmasını bekleseydik o zaman çok geç kalmış olacaktık." dedi.
Almanya'da Kovid-19 vaka sayılarının artışını 'dramatik' olarak niteleyen Merkel, tedbirlerin bu vaka sayılarının düşürülmesi için alındığını belirtti.
Yoğun bakımlarda tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısının son 10 günde iki kat yükseldiğine dikkati çeken Merkel, "18 Ekim'de 769 yoğun bakım hastası mevcutken bu rakam 10 gün sonra 28 Ekim'de 1569 hastaya yükseldi. Bu tempoda artan virüs vaka sayısı yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini zorlayacak. Kış ayları öncesinde dramatik bir durumdayız. Virüs istisnasız hepimizi etkiliyor" diye konuştu.
Şansölye Merkel Kovid-19 ile mücadele de topyekûn mücadelenin önemine dikkati çekerek "Birbirimizle ve birbirimiz için. Bu tarihsel krizi atlatmanın tek yolu budur. Kış çok zor geçecek. Dört uzun, zor ay. Ama bitecek" ifadelerini kullandı.
Merkel'in konuşmasını yaparken aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekillerinin konuşmayı bölmesi üzerine Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble milletvekillerini uyardı.
Almanya'da 2 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni tedbirler
Almanya'da alınan yeni tedbirlere göre, tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak.
Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek. Tüm kamuya açık alanlarda eğlenceler iptal edilecek.
Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlardan dışarıya paket servisi yapılabilecek.
Futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek.
Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları, dövmeciler ile genelev benzeri mekanlar kapanacak.
Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. İkiden fazla hanenin mensuplarının buluşması yasaklanacak.
Yeni tedbirler kasım sonuna kadar geçerli olacak, süre sonunda tekrar değerlendirme yapılacak.