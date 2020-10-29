[Her gün bir öncekinden kötü] Merkel: Önlem almasak çok geç olacaktı

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) son 24 saat içinde kaydedilen yeni vaka sayısını 16 bin 774 olarak açıkladı. Bu, salgının başlangıcından bu yana Almanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.







Çarşamba günü de vaka sayısı rekor kırarak, 14 bin 964 olarak kaydedilmişti. RKI, geçen perşembe günü 11 bin 287 bin yeni vaka olduğunu açıklamış ve böylelikle Almanya'da günlük vaka sayısı 10 bin sınırını geçmişti.





Ancak uzmanlar, bu sayıların ilkbahar aylarındaki sayılar ile tam olarak karşılaştırılamayacağına vurgu yaparak, şu anda daha fazla koronavirüs testi yapıldığına ve bu nedenle de vaka sayısının ilkbahara kıyasla daha yüksek çıktığına dikkat çekiyor.





Deutsche Welle'nin haberine göre, RKI verilerinde, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana kaydedilen vaka sayısı 481 bin 13 olarak belirlendi.





MERKEL TEDBİRLERİ SAVUNDU



