Yazar Herkül Millas: Başıma bir iş gelir diye endişeleniyorum!

Kronos TV ile yaptığı röportaja “Ben muhalif biriyim. Başıma bir iş gelir diye çekiniyorum.” diyerek başlıyor Herkül Millas… Türkiye’yi özlediğini ama, “Neden Türkiye’ye gidemeyeyim?”, “Ne yaptım ki gidemiyorum?” sorularına bir cevap bulamadığını belirten Millas şöyle devam ediyor:





“Benim günahlarım çok. Solculuğum var. Azınlık olmam var. Etnik azınlık olmam var. Zaman’da yazmış olmam var. Muhalifim. Genellikle muhalifim ben. Asıl en büyük konu, ben yazarım ve konuşurum. Eğer bütün bunlara rağmen sussaydım, konuşmasaydım, karışmasaydım ben tehlike geçirmezdim. Çünkü bana kimileri şey dedi, neden başına bunlar geldi. Biliyoruz ki başka Rumların başına bu gelmedi. Ama ben dedim, ben konuşan Rum’um. Büyük fark ediyor bu.”





“Ben konuşan biriyim. Bağıran değil”





Susmayı hiç düşünmediğini ifade eden Herkül Millas, “Bağırmıyorum ama konuşuyorum. Hakkımı da ararım. Doğru gördüğümü de söylerim terbiye çerçevesi içinde. Bu Türkiye’de tehlikeli bir şey. Bunu yapan insanlar maalesef başlarına bela geliyor. Ondan sonra da kahraman oluyor. Ben de hiç kahraman olmak istemediğim için şu anda Türkiye'ye gitmiyorum.” diyor.















