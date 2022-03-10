Samanyolu Haber /Politika / Herzog'un sözleri krize dönüştü /10 Mart 2022 08:58

Herzog'un sözleri krize dönüştü

Türkiye-İsrail ilişkilerinde dün tarihi bir gün yaşandı... 2008'den beri ilk kez İsrailli bir lider Türkiye'ye gelirken, dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi gerçekleştirdi. Fakat Herzog'un yaptığı açıklama İsrail'de krize sebep oldu.

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Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Orta Doğu’da kritik bir ziyaret dün Ankara’da gerçekleşti… Bir süredir telefon diplomasisi yapan ve ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği İsrail-Türkiye hattında kritik bir ziyaret gerçekleşti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve heyeti dün Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

İki günlük ziyaretin ilk gününde Herzog ile Erdoğan görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenledi. İsrail medyası da bu görüşmeye geniş yer ayırırken Herzog ve Erdoğan’ın bazı sözlerinin İsrail hükümeti içinde kriz yarattığı da ortaya çıktı.

BAKANLIĞIN HABERİ YOKMUŞ

Herzog basın toplantısında, “Türkiye Dışişleri Bakanı gelecek ay İsrail’i ziyaret edecektir ve İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmelerde bulunacaktır ve zikrettiğiniz diyaloğun da devamını mümkün kılacaktır. Bu diyaloğu her yerde yaşamalıyız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gelecek ay İsrail’e gideceğini söylerken İsrail Dışişleri Bakanı ve bakanlığın bu ziyaretten haberi olmadığı ortaya çıktı.

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Times of Israel, “İsrail Dışişleri Bakanlığı hazırlıksız yakalandı. Medyada iki ülkede de elçiliklerin yeniden açılmasının görüşüldüğüne dair iddialar da yer alırken İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in ya da bakanlığın bu ziyaretten haberi olmadığı ya da bu ziyarete onay vermediği öğrenildi” ifadesini aktardı.

İsrail televizyon kanalı Channel 13’te yer alan haberde de İsrail Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında yaşanan bu iletişim sıkıntısını çözmek için girişimlerin başladığı da kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’in sözcüsü de, Çavuşoğlu’nun ziyaret etmek istediğini ilettiği fakat henüz planlanan bir ziyaret olmadığını söyledi.
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