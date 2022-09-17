Hesaplamalara göre Erdoğan'ın ucuz konutu 608 bin TL değil 80 milyon TL

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan TOKİ konutlarının taksit ödemelerinde değişikliğe gidildi. Daha önce ev teslim edildikten sonra başlayacağı belirtilen ödemeler, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.







850 BİN LİRALIK KONUTLARDA ÖDEMELER 3 BİN 187 TL’DEN BAŞLAYACAK

Projeye göre, 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. İlk etap 2 yılda tamamlanacak. 2+1 konutların fiyatı 608 bin lira olacak. Ödemeleri ise 2 bin 280 liralık taksitlerle 240 vadeyle yapılacak. 850 bin liralık 3+1 konutlarda da ödemeler 3 bin 187 liradan başlayacak.





TAKSİTLER SABİT OLMAYACAK

Aylık taksit tutarlarının sabit kalacağına yönelik dolaşan bilginin de efsane olduğu ortaya çıktı. Ancak ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki “Memur Maaş Artış Oranı” dikkate alınarak aylık taksit ödemelerinde artış yapılacak. Bu durumda uygulanacak bileşik faizle vatandaşın TOKİ’ye olan borcu katlanacak.





ARTIŞLAR YÜZDE 20 OLURSA 24 MİLYON TL ÖDENECEK

Gazeteci Ozan Gündoğdu, TOKİ’nin 608 bin TL’den başlayacağını duyurduğu evlere vatandaşların 20 yılın sonunda ödeyecekleri devasa rakamı açıkladı. Gündoğdu’nun hesaplamalarına göre, artışlar yıllık yüzde 20 olursa toplam 7 milyon TL, yüzde 30 olursa toplam 24 milyon TL, yüzde 40 olursa toplam 80 milyon TL ödeyecekler.





YÜZDE 20 İNDİRİMLİ KAMPANYAYLA BANKAYA BORÇLANACAKLAR

Ödemelerin gelecek yıl başlaması halinde ise 3 bin 187 liralık taksitlere 1.418 TL zam gelecek. Ancak TOKİ bu sene memur zammının yarısı kadar fiyat artışına gitti. Aynı uygulamayı bundan sonraki yıllarda da yapması halinde 3+1 konutlara yıllık 709 lira zam yapılmış olacak. Fahiş zamlardan etkilenmek istemeyen vatandaşların, TOKİ’nin daha önceki projelerinde yaptığı yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanması bekleniyor. Evi satın aldıktan 1 yıl sonra banka kredisiyle evin borcunun peşin kapatılmasıyla vatandaş TOKİ’ye değil bankaya borçlu kalıyor. Ev alanlar ev taksitlerini böylece sabitleme imkanına kavuşuyor.