"Hiç kimse ağlamasın! %12 vermemeniz gereken partiye %52 oy verdiniz"

"Siz daha ne vergi gördünüz, ne de zam gördünüz" diyen Toker "Ankara'da para yok. Olan parayı har vurup harman savurdular çünkü.. %12 bile vermemeniz gereken partiye gidip %52 oy verdiniz, adına da milli irade dediniz. Hiç kimse ağlamasın... Oy verilecek parti mi yoktu, gittiniz seçtiniz şimdi katlanacaksınız bunlara. Meclis'te vekiller de çalışmıyor. Onları neden 1170 lira yardım parasıyla geçinmeye mecbur etmiyorsunuz" diye sordu