Hindistan, Çin'le bağlantılı 118 mobil uygulamayı yasakladı

Hindistan ve Çin arasında devam eden sınır anlaşmazlığı, mobil uygulamalara yansıyor.





Sputnik'in haberine göre, iki ülkenin anlaşmazlık yaşadığı sınır bölgesi Ladakh’ta bir kez daha karşı karşıya gelmesinin ardından Hindistan, popüler video oyunu PUBG’nin de aralarında olduğu 118 Çinli mobil uygulamayı yasakladı.





Çevrimiçi ödeme hizmetleri, oyunlar, çöpçatanlık siteleri ve selfieleri düzenlemek için kullanılan uygulamaların da yasaklandığı belirtildi.





Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, söz konusu uygulamaların ‘ülkenin egemenliğine ve bütünlüğüne, savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar verdiğini’ savundu.





Bu uygulamaların kullanıcı bilgilerini çaldığını da öne süren Bakanlık, bu durumun ‘acil önlemler gerektiren, derin bir endişe konusu’ olduğunu söyledi.





Hindistan daha önce de haziran ayında ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin ile bağlantılı 59 uygulamaya yasak getirmişti. Bu uygulamalar arasında TikTok, CamScanner, Share it, We chat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master da bulunuyordu.