Samanyolu Haber /Dünya / 'Hırsız Putin': Rusya'da Duma seçim sonucu protesto edildi /26 Eylül 2021 22:37

'Hırsız Putin': Rusya'da Duma seçim sonucu protesto edildi

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan seçimlerin sonucuna karşı çıkan Komünist Parti, gösteri düzenledi.

SHABER3.COM

Başkent Moskova'daki Puşkinskaya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye binden fazla kişi katıldı.

Geçen hafta düzenlenen seçimlerin hileli olduğunu dile getiren göstericiler, seçim sonuçlarının iptal edilmesini istedi.

Seçim yarışında ikinci gelen Komünist Parti'nin üst düzey liderleri de eyleme katıldı.

Seçimlerin 'satıldığını' ve 'çalındığını' öne süren öfkeli kalabalık, "Hırsız Putin" sloganları attı.

Ayrıca göstericiler, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Polis, izinsiz yapıldığı gerekçesiyle eyleme müdahale ederken bazı protestocular gözaltına alındı.

Diğer kentlerdeki gösteriler

Başkent Moskova'nın yanı sıra Ufa, Ekaterinburg, Ulan Ude kentlerinde de Komünist Parti tarafından gösteriler düzenlendi.

Ufa'da düzenlenen gösteride 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Komünist Parti, Duma'da 57 sandalyeye sahip

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimleri, 17-19 Eylül'de düzenlendi.

Seçim sonuçlarına göre 5 parti barajı aşabildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,82, Komünist Parti yüzde 18,93, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,55, Adil Rusya yüzde 7,46 ve Yeni İnsanlar yüzde 5,32 oy aldı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ekibi, seçimler öncesinde bulundukları bölgede Putin’in partisi dışındaki en güçlü partiye destek verilmesi için taraftarlarına çağrı yapmıştı.

Komünist Parti, bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 5,59 artırarak, 57 milletvekili ile Duma’ya girdi.

Muhalifler seçimlere Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimi tarafından hile karıştırıldığını dile getiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Hırsız Putin': Rusya'da Duma seçim sonucu protesto edildi Sonraki Haber >>

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:38:08