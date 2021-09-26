'Hırsız Putin': Rusya'da Duma seçim sonucu protesto edildi

Diğer kentlerdeki gösteriler







Komünist Parti, Duma'da 57 sandalyeye sahip





Başkent Moskova'daki Puşkinskaya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye binden fazla kişi katıldı.Geçen hafta düzenlenen seçimlerin hileli olduğunu dile getiren göstericiler, seçim sonuçlarının iptal edilmesini istedi.Seçim yarışında ikinci gelen Komünist Parti'nin üst düzey liderleri de eyleme katıldı.Seçimlerin 'satıldığını' ve 'çalındığını' öne süren öfkeli kalabalık, "Hırsız Putin" sloganları attı.Ayrıca göstericiler, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.Polis, izinsiz yapıldığı gerekçesiyle eyleme müdahale ederken bazı protestocular gözaltına alındı.Başkent Moskova'nın yanı sıra Ufa, Ekaterinburg, Ulan Ude kentlerinde de Komünist Parti tarafından gösteriler düzenlendi.Ufa'da düzenlenen gösteride 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimleri, 17-19 Eylül'de düzenlendi.Seçim sonuçlarına göre 5 parti barajı aşabildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,82, Komünist Parti yüzde 18,93, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,55, Adil Rusya yüzde 7,46 ve Yeni İnsanlar yüzde 5,32 oy aldı.Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ekibi, seçimler öncesinde bulundukları bölgede Putin’in partisi dışındaki en güçlü partiye destek verilmesi için taraftarlarına çağrı yapmıştı.Komünist Parti, bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 5,59 artırarak, 57 milletvekili ile Duma’ya girdi.Muhalifler seçimlere Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimi tarafından hile karıştırıldığını dile getiriyor.