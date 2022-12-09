Samanyolu Haber /Spor / Hırvatistan Brezilya'yı 4-2 yenerek yarı finalist oldu /09 Aralık 2022 20:56

Hırvatistan Brezilya'yı 4-2 yenerek yarı finalist oldu

Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Hırvatistan oldu. Hırvatlar, 90 dakikası golsüz sona eren, uzatma bölümü ise 1-1 tamamlanan maçta Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayıp adını son dört takım arasına girdi.

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Katar 2022 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında kupanın favorisi olan Brezilya Hırvatistan'a yenildi. Penaltı atışlarına giden maçta Hırvatistan adını yarı finale yazdıran isim oldu.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona ererken, Sambacılar, 105+1'de Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Hırvatlar, 116. dakikada Petkovic'in golüyle maçı penaltılara götürdü: 1-1. Penaltılarda Brezilya'ya 4-2'lik üstünlük kuran Hırvatistan yarı final biletini kaptı.

2018 Dünya Kupası'nda finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan, böylece üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Hırvatistan, yarı finalde Arjantin-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
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