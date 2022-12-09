Hırvatistan Brezilya'yı 4-2 yenerek yarı finalist oldu

Katar 2022 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında kupanın favorisi olan Brezilya Hırvatistan'a yenildi. Penaltı atışlarına giden maçta Hırvatistan adını yarı finale yazdıran isim oldu.
Mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona ererken, Sambacılar, 105+1'de Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Hırvatlar, 116. dakikada Petkovic'in golüyle maçı penaltılara götürdü: 1-1. Penaltılarda Brezilya'ya 4-2'lik üstünlük kuran Hırvatistan yarı final biletini kaptı.
2018 Dünya Kupası'nda finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan, böylece üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Hırvatistan, yarı finalde Arjantin-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.