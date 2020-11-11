Samanyolu Haber /Spor / Hırvatistan karşısındaki Türkiye’nin ilk 11’i belli oldu /11 Kasım 2020 20:10

Hırvatistan karşısındaki Türkiye’nin ilk 11’i belli oldu

Türkiye A Milli Futbol takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Rusya ve Macaristan’a karşı oynayacağı maçlar öncesinde hazırlık maçında bugün Hırvatistan ile karşılaşıyor.

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Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Grega Kordez ve Andraz Kovacic yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.

Mücadele önce Türkiye A Milli takımı Teknik Direktör Şenol Güneş, maçtaki ilk 11'ini açıkladı.

Buna göre ilk 11 şöyle:

Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

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