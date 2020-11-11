Hırvatistan karşısındaki Türkiye’nin ilk 11’i belli oldu

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Grega Kordez ve Andraz Kovacic yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.
Mücadele önce Türkiye A Milli takımı Teknik Direktör Şenol Güneş, maçtaki ilk 11'ini açıkladı.
Buna göre ilk 11 şöyle:
Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.