Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’ya girişlerde dijital kayıt şartı başlıyor /11 Kasım 2020 20:01

Almanya’ya girişlerde dijital kayıt şartı başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa'yı koronavirüs salgınının (Covid-19) yeni üssü ilan etmesinin ardından ülkeler önlemlerini artırmaya devam ediyor.

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Almanya'da 8 Kasım 2020'de yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı kararnamesiyle, son 10 gününü yurtdışında bir risk bölgesinde geçirenlerin ülkeye giriş yapmadan önce dijital kayıt sistemine bilgilerini yüklemesi gerekiyor.

Dijital ortamda yapılan giriş kaydı kişilerin Almanya'da ikamet ettikleri ya da bulunacakları bölgelerdeki sağlık dairelerine otomatik olarak iletilecek. Böylece söz konusu kişilerin karantina yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetlenebilecek. Yalnızca ilgili sağlık merkezlerinin erişebileceği bilgiler, ülkeye girişten 14 gün sonra  otomatik olarak silinecek. 

Pandemiyle mücadelede halkın aktif katılımına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Sağlık Bakanı Jens Spahn ise, "Vatandaşlar haklı olarak bu katılımın mümkün olduğunca kolaylaştırılmasını bekliyor. Dijital giriş kaydı ile nihayet seyahat sırasında yazılı beyanda bulunma yöntemini sona erdiriyoruz” diye konuştu.

Kısaca DEA olarak adlandırılan "Dijital Giriş Kaydı" uygulamasına 8 Kasım 2020'den bu yana masaüstü veya tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar aracılığıyla şu adresten ulaşılabiliyor:  www.einreiseanmeldung.de

Öte yandan Almanya’nın riskli bölge olarak kabul ettiği ülkeler arasında Türkiye de var.
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