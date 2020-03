”Hizmet demokratik ülkelerde politik olarak daha çok ses çıkarmalı!”

İngilteredeki Hizmet Araştırmaları Merkezi 'Center of Hizmet Studies, You Tube kanalında “Encounters with Hizmet” röportaj serisini devam ettiriyor. Son röportaj Profesör Max Farrar ile yapıldı.





Leeds Beckett Üniversitesi’nden emekli bir sosyoloji profesörü olan Max Farrar, 10 yıldan uzun suredir Hizmet Hareketi’ni tanıyor, danışmanlık seviyesinde destek olup, yakından takip ediyor.













Kendisiyle gerçekleştirilen röportajda dikkati çeken bazı noktalar şu şekilde özetlenebilir:

• Hizmetten insanlarla ilk karşılaşmamda son derece kibar, çekici, eğitimli ve zeki olmaları dikkatimi çekti.

• Hareketin üyelerinin moderniteyle ilişkisi, akla ve bilime açık olması, toplumu dönüştüren bir rolünün olması gibi yönleriyle diğer pek çok Müslümandan farklı olduğunu düşünüyorum.

• Ben agresif biraz da militan sol geleneğe mensup bir aktivisttim. Hizmetten insanlarla zaman geçirdikçe, zaten evlenip çocuğa karışınca dizginlemeye başladığım bu tarafımı, daha çok barış ve diyalog eksenli hareket ederek kanalize ettiğimi hissettim.

• Hizmet’in ortaya koyduğu model, İngilizlerin birlikte yasarken kendilerini emniyette hissedeceği; şiddet taraftarı Selefi ve radikal grupların eylem ve söylemlerine karşı da panzehir mahiyeti taşıyan bir İslam modeli.

• Darbenin Gulen ve Hizmet insanlarının dünya görüsünde yeri olmadığını biliyorum. Türkiye hükûmetinin islediği insan hakları ihlallerinin, yargıyı kontrol etmesinin, sessiz çoğunluğun tamamen karşısındayım.

• Hizmet hareketinin Türkiye dışında yeni diasporalar oluşturması için gereken altyapı zaten vardı. Bunun için gereken manevi, entelektüel ve de ekonomik dinamiklere de sahip olduklarına inanıyorum.

• Hizmet’in İngiltere’de ve Brezilya’da faaliyetlerine hala olduğu gibi devam ettiğini gördüm, bu da mağlubiyet psikolojisine düşmediklerini gösteriyor.

• Hareketin yayınlarını ve etkinliklerini takip ediyorum. Ciddi bir emek urunu ve içerik olarak da çok kaliteli buluyorum. Ama diğer siyasi ve sivil toplum kuruluşları ile ittifak halinde ve daha şiddetli bir lobi faaliyetine girmesi gerektiğini düşünüyorum.