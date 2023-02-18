Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi gıyabi cenaze namazına katıldı /18 Şubat 2023 01:32

Hocaefendi gıyabi cenaze namazına katıldı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaldığı Kamp Merkezi'nin mescidinde kılınan cuma namazı sonunda Türkiye'de depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Bugün Hocaefendi'nin yaşadığı Pensilvanya'daki Kamp'ta, cuma hutbesinin sonunda depremzede kardeşlerimiz için dua edildi ve namazdan sonra vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Herkulnağme Youtube kanalında yayınlanan videoda, 'Cuma günü hürmetine dualarımızın kabulünü diliyoruz. Miraç Kandil’ini bu elim hadiselerden sıyrılıp milletçe huzurlu günlere urûca vesile kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.Bugün mescidimizde cuma hutbesinin sonunda depremzede kardeşlerimiz için dua edildi ve namazdan sonra vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.' denildi.
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