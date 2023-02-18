Hocaefendi gıyabi cenaze namazına katıldı

Bugün Hocaefendi'nin yaşadığı Pensilvanya'daki Kamp'ta, cuma hutbesinin sonunda depremzede kardeşlerimiz için dua edildi ve namazdan sonra vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.





Herkulnağme Youtube kanalında yayınlanan videoda, 'Cuma günü hürmetine dualarımızın kabulünü diliyoruz. Miraç Kandil’ini bu elim hadiselerden sıyrılıp milletçe huzurlu günlere urûca vesile kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.Bugün mescidimizde cuma hutbesinin sonunda depremzede kardeşlerimiz için dua edildi ve namazdan sonra vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.' denildi.