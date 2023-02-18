Diyanet, depremzede çocuklar ile ilgili verdiği fetvayı tepkiler üzerine sildi









Bir başka sosyal medya kullanıcısı da tepkisini "Bir kızım var Allah bağışlarsa. Dün enkazdan çıkarılan, tedavisini üstlendiğim, annesi, babası, tüm akrabalarını kaybetmiş 6 yaşındaki kızımızı, evlat edinme kararı aldık eşimle. İki elim kanda da olsa, seni sahipsiz, babasız, sevgisiz bırakmayacağıma ALLAH ŞAHİTTİR, YEMİN EDERİM" sözleriyle ortaya koydu.









Din İşleri Kurulu'nun halen yayında olan Alo Fetva hattı adı altındaki internet sayfasının Aile Hayatı bölümünde yer alan Evlat Edinme başlığı altındaki "Koruyucu aile olmanın hükmü nedir? sorusu şu ifadelerle yanıtlanıyor:













Din İşleri Kurulu verdiği fetvada "Dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukuki birtakım sonuçlar doğuran evlatlık müessesesi kabul edilmiş değildir. Buna göre evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi evlatlığın kendi öz anne, babası yerine evlat edinenin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir." ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.Eşitlik için Kadın Platformu ifadeler üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Evlat edinme dendiğinde, Diyanet'in ilk aklına gelen EVLİLİK ve MİRAS. Diyanet'in yanıtı, Medeni Yasa'ya aykırı, Ceza Yasası'na göre suç! Bu açıklamaları yapan sorumlular hakkında derhal işlem başlatılmalı!" şeklinde tepki verdi."İslam’ın ilk yıllarında eski geleneğin devamı olarak bir süre muhafaza edilen evlatlık kurumu, Medine döneminde nazil olan “Allah, evlatlıklarınızı öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır.” (el-Ahzâb 33/4) mealindeki ayetle kaldırılmış, ardından gelen ayette de evlatlıkların evlat edinenlere değil asıl babalarına nispet edilmesi emredilmiştir. Buna göre dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte ‘hukuki sonuçlar doğuran bir evlatlık müessesesi’ kabul edilmiş değildir. Bunun tabii bir sonucu olarak evlatlığın nesebi, evlat edinene bağlanmaz, aralarında mahremiyet meydana gelmez ve mirasçılık ilişkisi doğmaz".