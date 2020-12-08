Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlandı: Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet /08 Aralık 2020 14:29

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlandı: Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti uzun zaman sonra yayınlandı.

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Fethullah Gülen Hocaefendi, Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:
* Bize düşün de sabr-ı cemildir!..
* Sen bilin, Allah’ım!..
* Fil Hadisesi, Kureyş Sûresi ve salgında vazifelerimiz.
* Dua ederken bütün insanlık için yakarmalı!..
* İmanını marifetle bezemeyen, yol yorgunluğundan kurtulamaz. Marifetini aşk u muhabbetle derinleştiremeyen de formalitelerin ağında kıvranmaktan halâs bulamaz.
* Mevcudiyetlerini başkalarının yok olmasına bağlamış kimseler, iki de bir “Falan öldü!” şayiası çıkarıyorlar; “El elden üzülmüş yâr elden gitmiş / Humekâ-yı zamân nanay oynarlar!”
* Gâfir Suresi ve Mümin-i Âl-i Firavun’da da Hizmet gönüllüleri için büyük ibretler var!..
* Tahiyyât’taki selamlaşmanın manasını duymaya çalışın; bir de teheccüdü kaçırmayın!..

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