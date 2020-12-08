Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlandı: Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Fethullah Gülen Hocaefendi, Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* Bize düşün de sabr-ı cemildir!..

* Sen bilin, Allah’ım!..

* Fil Hadisesi, Kureyş Sûresi ve salgında vazifelerimiz.

* Dua ederken bütün insanlık için yakarmalı!..

* İmanını marifetle bezemeyen, yol yorgunluğundan kurtulamaz. Marifetini aşk u muhabbetle derinleştiremeyen de formalitelerin ağında kıvranmaktan halâs bulamaz.

* Mevcudiyetlerini başkalarının yok olmasına bağlamış kimseler, iki de bir “Falan öldü!” şayiası çıkarıyorlar; “El elden üzülmüş yâr elden gitmiş / Humekâ-yı zamân nanay oynarlar!”

* Gâfir Suresi ve Mümin-i Âl-i Firavun’da da Hizmet gönüllüleri için büyük ibretler var!..

* Tahiyyât’taki selamlaşmanın manasını duymaya çalışın; bir de teheccüdü kaçırmayın!..



