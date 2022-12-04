Samanyolu Haber /Dünya / Belçika bunu tartışıyor: Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilsin mi? /04 Aralık 2022 12:52

Belçika bunu tartışıyor: Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilsin mi?

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmaları sonrası Belçika'daki Faslı taraftarların galibiyet kutlamalarının isyana dönüşmesi, güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Hükümet ortağı Liberal Reform Hareketi Partisi (Mouvement Réformateur - MR), bu tür suçlara karışan kişilerin sosyal yardım ve işsizlik ödeneğinden mahrum edilmesini istedi.


MR lideri Georges-Louis Bouchez, "Haydutluğu kırmak için onları acıttığı yerden vurmalısınız” dedi.

Geçen Pazar ve Perşembe günleri Fas'ın Dünya Kupası'nda galibiyetle sonuçlanan karşılaşmaları sonrası Belçika ve Hollanda'da çok sayıda Faslı taraftar sokaklara döküldü.

Başta Belçika'nın başkenti Brüksel olmak üzere, birçok kentte kutlamalar isyana dönüştü. Sokakları ateşe veren taraftarlar, güvenlik güçlerine de havai fişek, taş ve şişelerle saldırdı.



Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylar sonrası Belçika'da güvenlik ve uyum tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Hükümet ortağı MR, bu nedenle yeni bir "güvenlik ve adalet planı" hazırladı.



Yeni güvenlik planında, ayaklanmaya dönüşen kutlamalar işaret edilerek, “Tekrarlayan belirli suçlara karışanlara ödenenen sosyal yardımların askıya alınması, bu suçlar nedeniyle işsiz kalan faillere verilen işsizlik ödeneğinin de kesilmesi” önerildi.

Liberal Parti Genel Başkanı Georges-Louis Bouchez, artık devlet olanaklarının çocuklarının yönetiminde başarısız olan ebeveynlere tahsis edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Haydutluğu kırmak için onları acıttığı yerden vurmalısınız” dedi.



MR, maç kutlamaları sırasında çıkan olaylar nedeniyle polisten kapsamlı bir rapor istendiğini açıkladı.

Hükümet ortağı parti, "haydutlarla mücadele etmek için" ceza kanununda değişikliğe gidilmesini de önerdi. Liberaller, bu kapsamda,  "belirli gerçekler nedeniyle bazı durumlarda gösteri yasağının uygulanmasını ve bayrağa saygısızlığı cezalandırılmasını"  istiyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika bunu tartışıyor: Holigan Faslı taraftarların... Sonraki Haber >>

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:21:37