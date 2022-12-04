Belçika bunu tartışıyor: Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilsin mi?

Hükümet ortağı Liberal Reform Hareketi Partisi (Mouvement Réformateur - MR), bu tür suçlara karışan kişilerin sosyal yardım ve işsizlik ödeneğinden mahrum edilmesini istedi.





Başta Belçika'nın başkenti Brüksel olmak üzere, birçok kentte kutlamalar isyana dönüştü. Sokakları ateşe veren taraftarlar, güvenlik güçlerine de havai fişek, taş ve şişelerle saldırdı.

































Hükümet ortağı parti, "haydutlarla mücadele etmek için" ceza kanununda değişikliğe gidilmesini de önerdi. Liberaller, bu kapsamda, "belirli gerçekler nedeniyle bazı durumlarda gösteri yasağının uygulanmasını ve bayrağa saygısızlığı cezalandırılmasını" istiyor.









MR lideri Georges-Louis Bouchez, "Haydutluğu kırmak için onları acıttığı yerden vurmalısınız” dedi.Geçen Pazar ve Perşembe günleri Fas'ın Dünya Kupası'nda galibiyetle sonuçlanan karşılaşmaları sonrası Belçika ve Hollanda'da çok sayıda Faslı taraftar sokaklara döküldü.Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylar sonrası Belçika'da güvenlik ve uyum tartışmaları yeniden gündeme geldi.Hükümet ortağı MR, bu nedenle yeni bir "güvenlik ve adalet planı" hazırladı.Yeni güvenlik planında, ayaklanmaya dönüşen kutlamalar işaret edilerek, “Tekrarlayan belirli suçlara karışanlara ödenenen sosyal yardımların askıya alınması, bu suçlar nedeniyle işsiz kalan faillere verilen işsizlik ödeneğinin de kesilmesi” önerildi.Liberal Parti Genel Başkanı Georges-Louis Bouchez, artık devlet olanaklarının çocuklarının yönetiminde başarısız olan ebeveynlere tahsis edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Haydutluğu kırmak için onları acıttığı yerden vurmalısınız” dedi.MR, maç kutlamaları sırasında çıkan olaylar nedeniyle polisten kapsamlı bir rapor istendiğini açıkladı.